'Jugaré hacia el centro o donde el profe disponga': Yesus Cabrera

El cartagenero Yesus Cabrera fue jugador importante del Once Caldas en el pasado semestre, actuando como media punta. Anotó cuatro goles y fue un constante asistidor para que sus compañeros también marcaran en beneficio del cuadro albo de Manizales.

Regresó al América para la Liga II-2018 y hasta ahora no alcanza la dimensión que también logró en el Deportivo Pasto, jugando en la misma posición. ¿Será un error del técnico Pedro Felicio Santos? “El profe sabe lo que le puedo dar, me ha puesto los primeros partidos por banda, pero obviamente tengo la libertad de jugar hacia el centro. En Once Caldas fue volante interior, de pronto influía más en el juego que estando por la banda, lo importante es que estoy teniendo minutos y cada vez voy cogiendo más confianza y desde la posición que el profesor disponga lo voy a hacer”.



Yesus acepta que para vencer este sábado a Nacional hay que superar detalles que no han funcionado: “Se ha trabajado la definición, creo que cuando estamos en el partido se cae en un desespero, nos estamos equivocando en el último pase, y mientras no estemos tranquilos y fríos en la parte de adelante, no vamos a concretar, contra Leones tuvimos una mejoría en ese aspecto”.



Sobre su facilidad para rematar con pelota en movimiento, expresó que “en la parte personal me he arrimado más al arco, era una falencia que se tenía en los primeros partidos y creo que debemos hacerlo con más frialdad y darle un pase de gol más claro a nuestros compañeros, se ha ido evolucionando y espero que en este partido estemos más fríos a la hora de definir el último pase”.



¿Cuál es la razón del desespero de América para anotar, dijo: “La falta de gol principalmente, la falta de puntos, vamos para la quinta fecha y no conseguimos, primero, crear muchas opciones claras, segundo, la falta de gol nos está pasando factura, independientemente de lo que se haya jugado, todos queremos marcar gol”.



Reconoce que el grupo ha dialogado para superar esa falencia: “Todos estamos preocupados, así como el periodismo y los hinchas hablan todos los días de la falta de definición, aquí también, vimos el video frente a Patriotas y se notó el desespero en el último cuarto de cancha, malas decisiones, hay que tener la jerarquía y frialdad para definir en esa última parte”.



De la pelota quieta, en la que hizo un gol con Once Caldas, enfatizó: “estamos trabajando también en esa parte, el único cobro que quedó fue frente a Tolima y no se pudo concretar, somos varios los que estamos cobrando de allí, pero la decisión es del profe”.



¿Cuándo será que América va a reconquistar a su hinchada? Así es difícil, porque el juego se trata de hacer goles, mientras mantengamos los errores la afición no se va a enamorar de un equipo que no hace goles, esperemos que con el trabajo y con las cosas buenas que estamos haciendo, tenencia, despliegue, lleguemos en conjunto al gol y así sí volver a enamorar a la hinchada”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces