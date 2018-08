Pedro Felicio Santos se juega gran parte de su futuro contra Nacional

El portugués Pedro Felicio Santos ha reiterado hasta la saciedad su positivismo al frente del proyecto llamado América de Cali. Es su primer equipo profesional en Colombia, una responsabilidad grande en la que hasta el momento acumula el 41.7% de rendimiento en la Liga II-2018, con 5 puntos de 12 posibles.

Los escarlatas tienen buena salida por la banda derecha con Jonathan Pérez, pero en el medio no aparece todavía el creativo que genere juego para que el equipo no se vea tan atropellado, producen llegadas, pero en la cantidad necesaria, y se ven ansiosos para finalizar. La expectativa está en si pasada la quinta fecha se habrán resuelto todas estas inquietudes. Afortunadamente el venezolano Fernando Aristeguieta marcó doblete ante Leones por Copa Colombia y ese factor le pudo haber quitado un gran peso de encima para que llegue con más confianza frente a Nacional.



En la misma situación está el argentino Jorge Almirón, tal vez mucho más presionado por la calidad de jugadores que posee la plantilla verdolaga. Llegan al Pascual Guerrero con la misma producción, solo que el conjunto verdolaga ha hecho tres goles más. Total, si este sábado hay un ganador, el bando contrario podría producir noticia con alguno de los dos orientadores.



Está claro que ganar de local los nueve partidos del calendario es clave para que cualquier técnico asegure el 50% de la clasificación entre los ocho primeros, o en su defecto, sacar por fuera los puntos que se pierdan en casa, y hasta hoy América no ha podido pasar de un empate (contra Patriotas en Tunja) y el que cedió en su feudo ante Santa Fe. Las cuentas están cortas y Nacional es un buen termómetro para cuadrar caja y encarrilar definitivamente el proyecto de los portugueses. La promesa de hace un mes fue que “vamos a hacer goles”.



Sobre la sensación en cuanto a lo que vio de su equipo en Tunja, Santos afirmó: “Cómo vamos siempre es un proceso, estamos en construcción, cada vez estamos mejorando, de partido a partido, estamos asimilando, estamos contentos, vamos a tener un partido con mucha hambre, los jugadores quieren ganar y dejar todo en la cancha”.



Acerca de si siente presión por la necesidad de tener que ganar contra Nacional, señaló: “Trabajamos siempre para ganar todos los partidos que América juega, enfrentamos todos los partidos con la misma hambre de querer vencer, será un juego contra un gran equipo, nosotros también lo somos y también queremos los tres puntos”.



¿Cómo contrarrestar la velocidad por las bandas de Nacional? Nuestra forma de trabajar es sencilla, tenemos un modelo para seguir siempre en los partidos, respetamos a todos los adversarios, no es que juguemos contra Nacional y cambiamos, no es un modelo de juego de acuerdo al rival que tengamos. Son tres puntos y queremos ganar, tenemos que ser un equipo muy ambicioso”.



Agregó que “la salida de Brayan Angulo no cambia nada, es la misma hambre, el modelo de juego, tenemos que entrar al partido a ganar, con Angulo o con otros jugadores, es una forma de trabajar que tenemos”.



De la baja del lateral izquierdo Héctor Quiñones, señaló que “estará dos o tres semanas por fuera, tiene mucho para dar al América”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces