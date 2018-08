‘Ganamos justamente y no recibimos gol, eso es importante': Zambrano

Independiente Medellín volvió a la senda de triunfo en la Liga II-2018. En el Atanasio Girardot, los rojos le ganaron a Rionegro Águilas 1-0 con anotación de Germán Cano desde el punto penal.



Octavio Zambrano, director técnico de Medellín, analizó el duelo de sus dirigidos ante los dorados. “Ganamos justamente, no recibimos gol y eso es importante para este equipo. Este equipo es para dar más, pero estamos en un proceso de transición y el equipo va a jugar mucho mejor”.

“Tuvimos un buen desarrollo del juego, pero no fuimos punzantes. No fuimos agresivos en el carril central y seguimos siendo imprecisos en cambios de frente. Hay partidos difíciles y sufridos donde toca ponerse una coraza y ganar. No todos los partidos van a ser hermosos, pero a veces toca ganar no jugando buen fútbol”, comentó el estratega sobre los puntos a mejorar del equipo y que no siempre se va a jugar lindo.



Zambrano volvió a tocar el tema de Didier Moreno y admitió su partida fue muy fuerte por lo que significaba el volante para el equipo. “Todavía estamos sintiendo la ausencia de Didier y es una realidad que no podemos omitir. Estamos tratando de ver como nos ajustamos y vamos a trabajar, pero no va a ser fácil”.



Al ser consultado si Andrés Ricaurte puede ser el reemplazo de Didier Moreno, Zambrano dijo que no y que están buscando un reemplazo en el mercado de pases. “Andrés (Ricaurte) se ha acostumbrado a estar más cerca de la defensa que en el bloque ofensivo. Con la llegada de Luis Luna, le dio más libertad a Ricaurte de atacar. Estamos trabajando para usar ese cupo 25 de una manera coherente, eficaz y con un jugador que tenga peso para suplir el vacío de Didier”.



El ecuatoriano explicó que es necesario afianzar la zona de volante de marca porque es esencial para el juego del Medellín. “Nuestro bloque defensivo se está afianzando y el día que lo logremos será muy importante para nuestro equipo, pero para hacerlo tenemos que tener guerreros fuertes y de buen pie que presionen en la parte alta del terreno porque de esto se trata. Nosotros queremos ganar el balón en terreno rival”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín