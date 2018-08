'Nos faltó precisión en momentos de superioridad numérica': Zambrano

El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano elogió el buen trabajo del Deportivo Cali en el partido que le ganó este sábado 3-2 al DIM en Palmaseca, mientras reconoció que el Medellín todavía tiene aspectos por mejorar para ser más consistente.

De los últimos minutos, cuando el cuadro verdiblanco no solo se quedó con un jugador menos sino que logró el gol de la victoria, Zambrano afirmó: “Nos faltó precisión en momentos en que teníamos superioridad numérica y habían espacios que podríamos aprovechar, fuimos imprecisos y el rival tomó ventaja de esas imprecisiones, terminamos perdiendo un partido que por lo menos estaba para un punto o para más”.



“Todos tenemos diferentes lecturas del partido, el Cali es un buen equipo y hay que darle crédito al rival también, nosotros tenemos una idea de juego que la usamos por momentos, pero somos todavía un equipo que no es consistente en ese tipo de juego, todavía nos falta ser más tranquilos en momentos de ansiedad del rival, por ejemplo, mientras tenemos el balón y no dar pases imprecisos. Tanto el Cali como el Medellín son equipos de buen pie, en un partido como estos cualquier cosa puede pasar, porque hay buenos futbolistas, esta vez nosotros no conseguimos hacer diferencia”.



Acerca de lo que ha impregnado al equipo desde su llegada señaló: “El tipo de fútbol que queremos jugar es de posesión, tenencia de balón, pero siempre buscar el arco del rival, vuelvo a repetir que no somos todavía consistentes y nos falta más precisión, eso es parte del proceso en que estamos, recién hemos empezado y aspiro y espero que en los partidos que vienen el equipo se va a consolidar, y no jugar 70 minutos, sino partidos completos”.



De los tres goles recibidos: “Tengo que examinar los tres goles, uno por uno, voy a encontrar errores, el primero fue una cosa inusual y suscitó la primera acción, habría que buscar los detalles de cada gol, hay que darle crédito al rival, voltear la página y mirar hacia delante”.



Sobre los cambios realizados: Leonardo (Castro) viene de Selección Colombia, viene de hacer un gol y es un jugador importante para nosotros, Caicedo es importante, pero es más profundo Leonardo, solo que llegaba un poco cansado, por eso hicimos el cambio. Hay que aceptar una derrota y decir que en esta contienda el Cali tuvo un gol más que nosotros”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces