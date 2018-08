Russo y las claves para que Millonarios retome su mejor rendimiento

Luego de la derrota en la pasada fecha de la Liga II-2018, en la que el equipo embajador se vio ampliamente superado por su rival, quedaron las dudas acerca del esquema táctico y el once titular. Sin embargo, Miguel Ángel Russo fue claro: “Si no ponemos un equipo en ataque, no es Millonarios”; la consigna ahora será encontrar el equilibrio en esa vocación ofensiva que se profesa.

“Tenemos una forma de jugar y entendemos que es la mejor manera de desarrollarla. Se nos vienen rivales importantes, nosotros estipulamos en las semanas largas mucho trabajo ya que en las otras es mantenimiento y recuperación”, afirmó el entrenador argentino.



El técnico es consciente de lo errores que cometió el equipo y de los rivales que se vienen por liga local, Atlético Nacional (domingo 7:30 p.m.) y por Copa Suramericana General Díaz, el próximo 15 de agosto (7:45 p.m.). Por este motivo, hizo énfasis en que “la autocrítica es la única forma de progresar y reconocer los errores. Cualquiera sea el resultado, mantenemos esta línea”.



Con el lema que “como se entrena, es como se juega”; los albiazules, desde su cuerpo técnico, están en búsqueda de encontrar el balance en su juego para entender los tiempos adecuados en los que se deban hacer las transiciones rápidas de defensa a ataque, sin dejar a un lado el orden en sus líneas y así no facilitarle la tarea al rival con los espacios libres que se dejan.



“De local y de visitante, siempre tenemos la obligación de ganar: esto es Millonarios. Tenemos que encontrar los tiempos adecuados en los partidos, de eso no tengo duda”, concluyó Miguel Ángel Russo.