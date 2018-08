‘Quedé con rabia, generamos opciones y no las metimos’: Aristeguieta

El venezolano Fernando Aristeguieta hizo su presentación con la camiseta del América de Cali en la Liga II-2018 el pasado domingo frente a Santa Fe. Se le vieron cosas interesantes para bajar a generar juego desde el mediocampo, aunque estuvo ansioso en las tres oportunidades que le quedaron frente al arco de Leandro Castelllanos.

De esa forma recibió la confianza del técnico portugués Pedro Felicio Santos, quien lo incluyó por el panameño Joseph Cox, sin que el cuadro escarlata pudiera anotar en el compromiso ante los ´leones’ capitalinos. Ahora, el objetivo será Patriotas en Tunja, el próximo sábado con la obligación de un triunfo y esperar con un poco más de tranquilidad los dos partidos consecutivos en el Pascual Guerrero ante dos grandes como Nacional y Millonarios.



“Contento de haber debutado con América, de haberme puesto esta camiseta, lastimosamente no con una victoria y quiero seguir conociendo a mis compañeros, nos vamos con un poco de rabia de que dominamos creo que todo el partido, generamos bastante ocasiones de gol, no la metimos y nos vamos con la sensación de que perdimos dos puntos y no de que ganamos uno”, sostuvo Aristeguieta.



De la acción que le provocó la expulsión a Javier López y la jugada más clara para anotar que tuvo en el segundo tiempo, señaló: “Fue un codazo en la cara y en el fútbol es todo muy rápido para decir qué fue lo que sentí en ese momento, uno siente, no piensa, lástima que no entró, pero lo importante es que se generaron ocasiones y eso deja un poco de tranquilidad”.



Sobre lo que ocurrió en el segundo tiempo, manifestó: “Sin haber visto el partido de nuevo, creo que ellos se metieron un poco más atrás, atacaron menos y hubo menos espacio para jugar, a lo mejor nos faltó la paciencia que sí tuvimos en el primer tiempo para generar ocasiones más claras, pero aun así dominamos los dos tiempos”.



Por su parte, el volante Yesus Cabrera, de floja actuación, dijo que: “un sabor amargo porque empatamos en casa, se perdieron dos puntos, el equipo tuvo una buena presentación, pero no fuimos efectivos en la parte de adelante, nos está faltando en esa última puntada, solo queda seguir trabajando y mejorar, porque necesitamos los goles”.



Sobre Patriotas, el contendor del próximo sábado en Tunja, acotó que “es un rival difícil, pero tenemos que ir a buscar los puntos que perdimos en casa”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces