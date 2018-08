‘Contra Santa Fe nos toca sacar los tres puntos’: Danilo Arboleda

Por primera vez en lo que va de la Liga II-2018, un jugador de América reconoce que se está trabajando para corregir errores que cuestan partidos. Lo hizo en la rueda de prensa del pasado jueves el defensor central Danilo Arboleda, precisamente a quien le cabeceó por detrás Julián Quiñones para anotar el único tanto del juego de la segunda fecha entre diablos y pijaos, que terminó con victoria del Tolima en Ibagué.

En la pretemporada, tanto en Colombia como en Estados Unidos, al igual que en la Liga, el balón aéreo en propio sector fue traumático para los dirigidos por Pedro Felicio Santos, a lo que se suma la poca contundencia en la parte ofensiva, que también se espera superar este domingo a las 5:15 p.m. contra Santa Fe en el Pascual Guerrero, con el probable debut del delantero venezolano Fernando Aristeguieta.

Sobre las falencias que se puedan mejorar para encontrar regularidad, Arboleda afirmó: “Al equipo le faltó atacar más en el primer tiempo, estuvimos muy defensivos, pero entre la semana lo corregimos con el profe, esperamos que frente a Santa Fe tampoco se repitan los errores defensivos, me toca ir al jugador y no a la zona, lo corregimos y esperamos que este domingo no ocurra”.



En resumen, el zaguero dijo que “estamos tranquilos, en Ibagué hicimos un buen segundo tiempo, a través de los entrenos vamos mejorando y ahora contra Santa Fe nos toca sacar los tres puntos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces