‘Nosotros sentimos el flagelo infortunado de los arbitrajes’: Salazar

Rionegro Águilas cayó como visitante contra Independiente Medellín por la quinta fecha de la Liga II-2018. Germán Cano anotó el único gol desde los once pasos tras una mano que protestó todo el cuadro del oriente antioqueño.

Fernando Salazar, expresidente de Rionegro Águilas y actual dirigente del equipo, se fue muy enojado con el árbitro Alexander Ospina. “Lo de hoy me deja muy triste porque venimos padeciendo el flagelo de las infortunadas malas actuaciones de los árbitros y hoy no fue la excepción”.



Salazar dijo que el penal de Jhonny Vázquez no fue penal y que el gol anulado de Rionegro era válido. “Nuestros asesores arbitrales nos han dicho que no hay pena máxima, pero lo más grave es el gol que se nos anula en clara posición de nuestro jugador”.



“Nosotros sentimos el flagelo infortunado de los arbitrajes y no sé quien está detrás de esto. Nos vamos tristes, con la cabeza baja y con un dolor en el alma de saber quien es el que está haciendo tanto daño al fútbol”, comentó Salazar sobre lo que sienten desde adentro del club.



Salazar comentó que no quería volver a hablar de los árbitros y que de continuar este ritmo, van a estar cerca del descenso. Además se mostró a favor de la aplicación del VAR en Colombia para evitar situaciones como la de hoy.



“Habíamos contraído un compromiso de no protestar los arbitrajes. El año pasado fue lamentable y el semestre pasado también fue lamentable para nosotros el arbitraje. Hoy volvemos a lo mismo. Si seguimos a este ritmo, vamos a entrar en zona de descenso y me parece injusto. El fútbol no amerita que los partidos se resuelvan a través de infortunadas acciones arbitrales. Yo no puedo creer que estemos ajenos al VAR. Voy a solicitar a quien sea, que lo primero que implementamos es el VAR”.



El dirigente insinuó que el juez de línea, Cristian de la Cruz, bajó la bandera por presiones de los jugadores del Medellín “El árbitro valida un gol, el línea lo convalida, pero cuando hay unas protestas de los jugadores del Medellín, el línea levanta la bandera un minuto después. Nosotros somos uno chicos de 10 años, pero no queremos que nos quiten nada y que no nos regalen nada. Lo único que queremos es que se ejerza la autoridad y justicia”.



Agregó que presentarán este caso en la CONMEBOL y que no es la primera vez que de la Cruz tiene este tipo de actuaciones. “Es increíble que un línea con escarapela FIFA haga lo que hizo el señor de la Cruz y no es la primera vez que lo hace en contra nuestra. Uno dice es casualidad o es causalidad. Nosotros vamos a enviar la protesta no solo a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana de Fútbol. También lo haremos ante la CONMEBOL”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín