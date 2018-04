‘No fuimos tan brillantes pero fue bueno': Pablo Ricchetti

Atlético Nacional goza de un gran momento en la Liga I-2018, el equipo verdolaga logró un récord de 31 juegos sin perder en condición de local en este certamen, además que mantiene su arco invicto en el Atanasio; números que le permiten ser el primer clasificado a los cuartos de final con un partido menos y a cinco fechas de terminar esta fase de 'todos contra todos'.

Tras la victoria sobre Rionegro Águilas, el asistente técnico Pablo Ricchetti analizó el presente del equipo y lo que viene en esta parte final del campeonato.



“Como siempre habrán cosas por mejorar, en líneas generales se hizo un partido correcto, hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar en casa, llegamos a ese récord sin perder como local, tampoco hemos recibido goles en el Atanasio. Así que la idea es seguir sumando, no fuimos tan brillantes pero fue bueno”, remarcó el entrenador argentino quien se dirigió por primera vez a los medios de comunicación colombianos.



Sobre el marcador corto frente a sus vecinos dorados del oriente antioqueño, Ricchetti señaló que “son circunstancias, hemos terminado algunos partidos más cómodo. No creo que falte algo en particular, el equipo llega, genera opciones y pienso que más adelante van a llegar victorias con resultados más abultados. Mientras tanto hay que ganar, cuando el partido se pone difícil debemos trabajar, todos han estado sumando en defensa y en ataque”.



Al estar clasificado, para el asistente la intención de juego no cambiará y van a buscar la mayor cantidad de puntos pensando en la reclasificación. “Respecto a la plantilla vamos a seguir manejándola hasta ahora, rotando los jugadores, con la cantidad de partidos que tenemos y el poco descanso que tenemos, debemos tenerlos en cuenta a todos. Todos han tenido buenos rendimientos y no creo que lo dejen de hacer”.



En cuanto a la posición de líbero que ejerce Fernando Monetti y que en varias veces, Rionegro intentó sorprenderlo de media distancia, Ricchetti aclaró que “no hemos hablado nada en particular, él sabe ubicarse y conoce los riesgos que tiene. En la salida para nosotros es muy importante, el juego cambia y él es el que toma las decisiones sobre donde estar”.



Además, fue autocrítico pensando en los partidos que se vienen tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. “Creo que hay que mejorar en general, estamos haciendo algo bueno pero debemos seguir mejorando. Respecto a lo que vemos afuera, siempre hemos pensado en el juego ofensivo y las líneas de pase. La toma de decisiones es muy buena, podemos mejorarla, en el poco tiempo que llevamos de trabajo, el equipo va por buen camino”, acotó.



Finalmente, aclaró que contra Rionegro debían ser pacientes y no tan verticales. “Contra este rival no nos convenía jugar de ida y vuelta, eso significa mucho desgaste, partir el equipo y defender con pocos jugadores y atacando con menos jugadores. A nosotros nos sirve crecer todos juntos con la pelota, recuperarla a la hora de perderla. Después cada partido es diferente”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín