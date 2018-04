'El segundo tiempo fue dramático para nosotros': Gerardo Pelusso

Luego del cotejo donde el conjunto verde de Cali logró una importante victoria 2-1 sobre Alianza Petrolera, en cumplimiento de la fecha 16 de la Liga I- 2018, el técnico de los azucareros, Gerardo Pelusso, dio su impresión de la actuación de sus dirigidos.

"El partido tiene dos lecturas: una la importancia del triunfo y los puntos y, otro, en el juego", inició manifestando el técnico uruguayo en rueda de prensa.



El timonel resaltó el valor de los tres puntos frente a los petroleros, que le permiten al Cali quedar cerca de las finales. "Creo que a pesar que el juego, que no dejó a muchos contentos, quedamos cerca de la clasificación. Nuestra búsqueda no va por la estadísticas ni nada parecido, sino por la clasificación a las finales".



Pese al triunfo, Pelusso aseguró que quedan cosas por mejorar, aunque destacó la propuesta de los suyos para tener alternativas en ataque partido a partido.



"El segundo tiempo fue dramático para nosotros, una pelota en el palo, Camilo (Vargas) atajó un mano a mano, no hubo respuesta del equipo, por eso los cambios; buscando una inyección de energía. El equipo se nos quedó y eso entra dentro de la lógica: se siente la acumulación de partidos, pero cada vez vamos encontrando más situaciones de ataque que van enriquecido la labor del equipo".



Por otro lado, el charrúa habló de la "unión" que hay en el grupo y de las posibles rotaciones en los próximos encuentros por Liga. El más cercano es que tendrán contra Jaguares, en Montería, el domingo.



"Este es un momento que se necesita una rotación y estamos tranquilos porque ya lo hemos hecho. Se tienen jugadores con distintas características, pero buenas condiciones, se trata es de mirar los momentos para ver quiénes están mejor; ellos no son máquinas, son seres humanos", concluyó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol