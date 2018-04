'No creamos absolutamente nada, nos ganaron bien': Gerardo Pelusso

Luego de la derrota en la noche de este sábado con el América, Gerardo Pelusso, entrenador del Deportivo Cali, dio sus explicaciones del clásico jugado en la cancha del Pascual Guerrero. El azucarero venía de cuatro victorias consecutivas en la Liga I -2018.

"Creo que lo perdimos en los primeros 15 minutos del partido, la distancia de los goles iniciales fue muy larga para nosotros a pesar que en el segundo tiempo mejoramos", comenzó manifestando el técnico uruguayo en rueda de prensa.



En cuanto al accionar del compromiso de los suyos en la cancha del Pascual, Pelusso reconoció que el escarlata fue mejor en varios tramos del clásico.



“Evidentemente el juego del América fue superior al nuestro, no creamos opciones en el primer tiempo y sólo hasta el segundo tiempo logramos reaccionar”.



"Con los cambios buscamos solucionar problemas en defensa por la derecha, Giraldo (Daniel) tenía amarilla y bajamos a Didier (Delgado); con Roa (Andrés Felipe) necesitábamos que manejara el balón y se juntara con Benedetti (Nicolás)”, agregó sobre los sustituciones que realizó en el transcurso de la segunda mitad del partido de la noche de este sábado.



A su vez, el timonel fue más que claro en que Cali no generó nada juego, se vio desdibujado y agregó que los dirigidos por Pedro Felicio Santos les ganaron bien el duelo.



"Miro y analizo más a mi equipo, sobre todo cuando son errores nuestros. Hoy (sábado) no creamos absolutamente nada, en el segundo tiempo hubo una reacción, pero nos ganaron bien”, complementó.



Y agregó: "Fue un mal partido, América cuando se sintió 2-0 nos achicó espacios y no nos dejó jugar. La verdad es que salió todo al revés, exactamente los primeros 15 minutos que pensábamos hacer mejor, salieron al revés".



Juan Antonio Bernardi

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol