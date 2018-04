‘Estoy muy motivado por marcar en estos partidos importantes‘: Dayro

Dicen que el atacante vive del gol, pues Dayro Moreno goza de una racha envidiable mandando la pelota a las redes contrarias. El delantero tolimense sumó 39 goles en 60 partidos con la camiseta de Atlético Nacional, todo un récord para Moreno, quien cada vez que juega, por lo general marca.

Al final del clásico antioqueño 297, en el que Dayro abrió el marcador para el triunfo 121 de los verdolagas, habló sobre su presente y lo que viene para el club.



“Estoy muy motivado por seguir marcando en estos partidos importantes, para uno como delantero es muy bueno, me llena de satisfacción y me impulsa a seguir trabajando más fuerte”, remarcó Moreno.



A pesar que no ha sido titular en todos los partidos, para el ariete es vital mantener su frecuencia ganadora, todo en pro del equipo, quien vive un gran momento deportivo, donde acaricia la clasificación tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. “Lo importante es aprovechar la oportunidad de jugar, para eso me entreno, me esfuerzo. Lo vengo demostrando en los partidos que el cuerpo técnico dispone de mi”, acotó.



Sobre su no convocatoria a La Paz, Dayro explicó que “uno como jugador siempre quiere actuar, cada técnico tiene su esquema, su manera de plantear los partidos, gracias a Dios llegué más descansado y logré demostrarlo en la cancha para conseguir esta victoria que nos deja en lo más alto”.



Además, el delantero aclaró ese momento de disgusto que tuvo cuando fue relevado en la etapa complementaria por Vladimir Hernández. “Fueron calenturas del momento, luego entendí para qué fue el cambio, al final celebramos y gracias a Dios conseguimos otro clásico para que lo disfrute nuestra afición”.



Finalmente, Moreno se mostró complacido por el cariño que le brinda la hinchada cada vez que juega y aporta para Nacional. “Siempre estoy agradecido con lo que manifiesta la afición conmigo, siempre me respalda y eso es lo que más me alegra y me motiva para lo que viene”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín