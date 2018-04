‘Todos los equipos van a querer jugarse una final con nosotros‘: Dayro

Preparado para los retos que se vienen en Liga y Copa Libertadores durante el mes de abril para Dayro Moreno, el desafío lo compone cada partido y cada oportunidad que tenga para poder marcar, con 38 goles teñidos de verde, el ariete tolimense tiene hambre de seguir marcando y brindarle alegrías a su afición.

“Contento con volver a marcar, me llena de confianza para lo que viene en el equipo. Estoy muy orgulloso del equipo, en que podamos seguir trabajando para alcanzar los objetivos”, expresó Dayro, quien regresó a competencia el pasado miércoles frente a Huila y marcó el gol del triunfo.



Sobre las precauciones que debe tomar los verdolagas para abordar ese compromiso en tierras boyacenses, Moreno explicó que “Nacional es un equipo que siempre está preparado, todos los equipos van a querer jugarse una final con nosotros, Tunja es una plaza muy complicada por la altura, el clima. Nosotros debemos medir fuerzas, tener inteligencia, no desgastarnos y estar muy concentrados para ganar tres puntos que nos permitan quedar cerca de la clasificación”.



En cuanto al rival que a pesar de ser colero puede darle alguna sorpresa, Dayro remarcó que “este partido va a ser importante, sabemos que se viene una seguidilla de partidos y si logramos ganar en Tunja, nos permitirá mantenernos en la cima de la tabla. Necesitamos que lo más rápido posible logremos clasificarnos”.



Finalmente, el delantero recordó sus comienzos jugando en la altura caldense, donde despuntó al profesionalismo y donde quiere sacar provecho cuando en Tunja le pueda quedar alguna pelota de gol.



“Gracias a Dios me crié en la altura de Manizales, es un clima muy hermoso para jugar. Como delantero uno aprovecha para sacar ventaja porque la pelota rueda más rápido, hay que aprovechar la oportunidad que uno tenga para patear, sea dentro o fuera del área”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín