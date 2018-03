Sanción de cuatro fechas a Dayro Moreno tras agresión a jugador de Alianza

La Comisión Disciplinaria del campeonato suspendió de oficio a Dayro Moreno, delantero de Atlético Nacional, por la agresión a Luciano Ospina, jugador de Alianza Petrolera. Moreno deberá pagar cuatro fechas de suspensión y una multa.

Además, la Comisión Disciplinaria revisó los casos de las expulsiones de Fredy Hinestroza, de Rionegro Águilas, y de Wilson Morelo, de Santa Fe, y solamente deberán pagar la fecha automática de suspensión. En ambos se basaron en conceptos emitidos por la Comisión Arbitral.



En el caso de Morelo, la Comisión Arbitral aseguró que no hubo "uso de fuerza excesiva ni brutalidad para causal de expulsión", y que la jugada solamente ameritaba una amonestación. En el de Hinestroza, el concepto es que también debió ser amonestado y no expulsado, por "acción temeraria" y no por uso de fuerza excesiva.



DEPORTES EL TIEMPO