‘La tarea es terminar el torneo de la mejor manera‘: Dayro Moreno

Atlético Nacional goza de buena salud en los torneos que enfrenta en este semestre, el verde paisa no solamente lidera, sino que propone buen juego y goles para la alegría de su hinchada. Uno de los artífices es Dayro Moreno quien cada vez que juega, marca.

Sobre el récord que ostenta el equipo verdolaga de 32 partidos sin perder, el delantero expresó que está “muy contento por seguir escribiendo historia en el fútbol colombiano, para uno como jugador es muy importante, cuando uno se retire va a valorar más de estos momentos. Ahora queda seguir trabajando y confiando para que todo nos salga de la mejor manera”.



En cuanto a este encuentro contra Leones, Dayro remarcó que “la tarea de nosotros es terminar el torneo de la mejor manera. En las finales es otra cosa, hay que estar muy bien en cada partido. Sabemos que Leones juega muy bien al fútbol, tienen buenos jugadores, como todos nos van a querer ganar. Hay mucha expectativa y nosotros debemos llegar lo mejor posible a las finales”.



Además, ponderó el trabajo que tiene al equipo como líder tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. “Hay un buen grupo, tenemos una competencia sana, con humildad y las ganas de hacer las cosas bien. Queremos jugar y dar lo mejor cada vez que me toque jugar”.



Dayro habló sobre la rotación un sistema que está dando frutos para el cuerpo técnico verdolaga. “Uno siempre quiere estar, pero hay dos torneos, muchos partidos y debemos estar bien físicamente para pelear por los objetivos. Se vienen partidos muy importantes y debemos estar con una buena frecuencia de goles cada vez que me toque actuar. Nosotros tenemos que estar tranquilos y concentrados para acertar en la primera que nos quede”.



Finalmente, proyectó una dura competencia en la parte final del campeonato, donde no proclamó candidaturas, pero si espera que haya un buen trabajo por parte de Nacional. “Nosotros siempre queremos pelear el título, entre los ocho hay equipos grandes, rivales que serán complicados, pero a nosotros nos motiva seguir trabajando. Hemos aprendido de los errores cometidos y por ahí fue que no pudimos llegar más adelante”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín