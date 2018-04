‘Convertir siempre da confianza para lo que viene’: Dayro Moreno

Goles son amores, dice esa frase célebre del fútbol. El pasado martes, Dayro Moreno marcó por duplicado en la goleada de Atlético Nacional 4-1 sobre Bolívar por la cuarta fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores. Cartas importantes pensando en lo que resta de la Liga y del certamen continental.

En conferencia de prensa, Moreno resaltó el trabajo del grupo y como se han venido destacando en la parte ofensiva, que si bien no han marcado muchos goles, los verdolagas han venido siendo equilibrados en todas sus líneas, clave de su éxito actual.



“Contento por el resultado, en lo personal volver a marcar de a dos goles que hace mucho tiempo que no lo hacía. Tuvimos mucho tiempo la pelota, aprovechamos los espacios y siempre que jugamos creamos varias opciones de gol. Convertir siempre da confianza para lo que viene”, remarcó el tolimense que igualó la marca de Sapuca con 41 goles en 63 partidos disputados.



En cuanto al planteamiento de su equipo, Dayro destacó que “con el esquema que manejamos en el frente de ataque, tenemos muchas opciones. Sorprendemos mucho de atrás hacia adelante, demostramos lo que hablamos en el terreno de juego en tener más movilidad y fruto de eso fueron los cuatro goles que le marcamos al Bolívar”.



Además, ponderó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por el argentino Jorge Almirón. “La llegada del cuerpo técnico nos dio mucho. Sabíamos el recorrido que tiene el ‘profe’. Lo importante es que la afición sigue creyendo, nos está acompañando. Seguimos demostrando que Nacional está para grandes cosas, eso se debe al buen trabajo de todos, el cuerpo técnico en su planeación y nosotros en la cancha”.



Finalmente, opinó sobre la preparación física y como han venido rematando los encuentros con solvencia y poco desgaste. “El cuerpo técnico trabaja para nosotros terminar de la mejor manera los partidos. Con sus métodos y maneras de entrenarnos, en cada partido terminamos enteros. Lo que corre es la pelota, nosotros no corremos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín