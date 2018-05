‘Ir a Barranquilla y ganar siempre ha sido complicado‘: David González

Tras el desgaste físico sufrido el pasado jueves contra Sol de América, Independiente Medellín demostró entereza y supo plantarle cara a un Junior que no estuvo en su mejor noche. El rojo fue poderoso no solo en su ataque sino en su defensa, con orden, sacrificio y las atajadas de David González, el equipo del pueblo se fue con ventaja en la serie y ahora se ilusiona con una nueva semifinal.

González valoró el trabajo en equipo para lograr la victoria 11 en ‘la arenosa’ y la primera en juego por series directas o ‘mata-mata’. “Conseguimos un resultado que nos dejó muy contentos, ir a Barranquilla y ganar siempre ha sido complicado. Pero se sabe que es una llave de 120 minutos, si el resultado fuera al revés diría que la diferencia no es mucha y que se puede revertir en Medellín. Esperemos poder hacer un buen partido en el Atanasio y superar la serie”.



En cuanto a lo mejor que tuvo su equipo fue en la zaga, sacar el cero tras dos encuentros, es signo de calidad en el cuadro rojo de Antioquia. “El trabajo defensivo fue muy fuerte, en partido anteriores no habíamos tenido la fortuna que nos salieran todas en defensa y que no nos conviertan. En algún momento nos quedaría un espacio para marcar diferencia y eso ocurrió”, remarcó.



Finalmente, ponderó su labor y confía en mantener la ventaja para seguir avanzando en la ilusión de lograr una nueva estrella. “Fuimos ordenados, concentrados, yo también saqué algunas pelotas de gol que pudieron cambiar la historia del partido. Esa era la idea, estar concentrados, plasmar nuestra idea y ser efectivos arriba”.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín