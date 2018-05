6 datos anecdóticos entre Atlético Nacional y Atlético Huila

Atlético Nacional salta como favorito en esta serie semifinal frente al Atlético Huila. No solo por el lugar que ocupó en la fase de todos contra todos, sino que en el historial les lleva una nutrida ventaja a los opitas. Sin embargo, el auriverde ha sido un equipo complicado en el andar verdolaga en fases definitivas. A continuación mostraremos algunos datos de este duelo que enmarca pasiones en el fútbol colombiano.

Historial



Comenzamos con el historial; Desde 1993 cuando Huila ascendió por primera vez a la categoría profesional, se han visto en Liga 69 veces, de las cuales el verde paisa se impuso en 37 oportunidades, 21 alegrías fueron auriverdes, mientras que 11 veces dividieron honores. 109 goles fueron paisas contra 73 huilenses.



Racha verdolaga



Desde el 12 de febrero de 2015, Atlético Nacional no pierde contra Huila, desde aquel juego han pasado seis partidos en los que el verde paisa no solo se impuso, sino que no le marcaron goles.



Sedes neutrales

Antes que se dispute el juego de este martes, Atlético Huila en una sola ocasión fue local en otro estadio, fue el 26 de julio del 2015 por la fecha 3 del torneo clausura. En aquella oportunidad, Nacional ganó 2-0 con goles de Jonathan Copete y Jefferson Duque.



Por su parte, los verdolagas recibieron por última vez a los opitas fuera del Atanasio oficiando como local el 13 de julio del 2011, por los octavos de final de la Copa Colombia. Nacional debió jugar en el estadio Ditaires de Itagüí en un horario poco usual para la competencia deportiva; 10 de la mañana. En aquel día un emocionante 3-2 sacudió los ánimos de los 2.000 aficionados que madrugaron a ver este partido. Los goles verdes fueron de Jairo Patiño y doblete de Dorlan Pabón, por la visita marcó Jorge Vidal y Jeison Quiñones.



Una final entre opitas y antioqueños



En el apertura 2007, Atlético Nacional y Atlético Huila disputaron la gran final. Los antioqueños reflejaron su gran momento ese semestre, ganando ambos partidos. En Neiva, un gol de Carmelo Valencia, bastó para que los paisas llegaran con ventaja al Atanasio, donde, en un intenso partido se volvieran a imponer 2-1 con Carmelo y Diego Toro como héroes verdolagas, el gol de la ilusión opita lo anotó Duván Hernández.





Nacional vs Huila

Liga colombiana

Duelos directos en instancias finales



Contando Liga y Copa, Nacional y Huila se han visto en cinco oportunidades en instancias finales: 3 en series de ida y vuelta y dos en cuadrangulares. En ‘mata-mata’ se encontraron en la final anteriormente mencionada y en los octavos de final de la Copa Colombia 2011 y 2017, en estos duelos, todos fueron en favor del equipo antioqueño.



En los dos restantes, Atlético Huila ganó tres de los cuatro partidos, siendo la más recordada la del año 2009, donde le apagó la ilusión a los nacionalistas de jugar una final paisa, cuando le ganó tanto en Medellín como en Neiva 1-0, con goles de Carlos Rentería y Gonzalo Martínez respectivamente.





nacional vs huila

Liga colombiana de fútbol

Bautismo de gol



Andrés Sarmiento anotó su primer gol como profesional al Atlético Huila en la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia 2017. El atlanticense marcó el empate que le diera la clasificación al Atlético Nacional a los cuartos de final. Este partido se disputó en el estadio Guillermo Plazas Alcid.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín