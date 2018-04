‘Al hincha de Medellín le gusta que juguemos bien y bonito‘: Cataño

Pensando en los tres partidos que le restan para terminar la fase del todos contra todos, Deportivo Independiente Medellín quiere asegurar la clasificación este sábado cuando reciban en el Atanasio al Deportivo Pasto. Uno de los buenos jugadores que han venido de menor a mayor es el volante antioqueño Daniel Cataño, el ‘10’ quiere ser solidario no solo en ataque sino en defensa para ser un equipo más contundente en la Liga y en la vuelta de la primera fase en la Copa Sudamericana contra Sol de América.

“Esta semana larga nos ha servido para plantear muchas cosas y mejorar de cara a la parte final del campeonato. Tenemos un gran grupo, no podemos dejar que lo exterior nos afecte, al hincha de Medellín le gusta que juguemos bien y bonito”, remarcó Cataño.



Además, “hemos hecho énfasis en mejorar defensivamente, para ganar los partidos nos ha tocado marcar muchos goles. Estamos conscientes que debemos estar más afilados y este sábado tenemos una oportunidad para asegurar la clasificación”.



Sobre esos trabajos específicos, Daniel señaló que “es un trabajo de equipo, sabemos que debemos conseguir el objetivo de mejorar en defensa, ayudar a los compañeros y a veces por no ser solidarios llegan los goles en contra”.



En cuanto a su nivel que lo tiene peleando la titular, Cataño destacó que “esta es una profesión muy bonita donde no hay dar el brazo a torcer. Siempre debo esforzarme, sabemos que nadie tiene la posición ganada, yo sigo trabajando duro y aprovechando las oportunidades que me permitan”.



Hablando un poco de lo duro que ha sido poder sorprender a los rivales en estas últimas fechas, para el volante la razón es que “ellos también juegan, nos tienen estudiados, saben que somos fuertes por las bandas, ahora estamos buscando la sorpresa por el centro. Hay que tomar otras medidas para poder llegar al arco”.



Finalmente, ponderó las condiciones del conjunto volcánico dirigido por Flabio Torres, al que no vendrá a Medellín de vacaciones. “Hay que aprovecharnos del buen momento que tenemos, los equipos del ‘profe’ Flabio (Torres) son muy buenos, trabajan bien. Nosotros de locales debemos estar fuertes y debemos coger un gran ritmo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín