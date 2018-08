‘Espero aportar en este momento complejo del América’: Daniel Buitrago

El volante antioqueño Daniel Buitrago, de 27 años, firmó el pasado miércoles el contrato que lo une por un año -con opción de compra- al América de Cali e inmediatamente se unió a los trabajos con el equipo para el segundo semestre, aunque solo podrá ser tenido en cuenta a partir de septiembre, cuando se reabra el libro de transferencias en Colombia.

Acerca del torneo ecuatoriano y de la Universidad Católica de Ecuador, conjunto en el que prestaba sus servicios al mando de Santiago ‘Sachi’ Escobar, manifestó: “Es una liga que se ha vuelto muy competitiva, a principio de año estaba de titular, estaba compitiendo bien, lastimosamente tuve una lesión de rodilla que me dejó más o menos mes y medio por fuera; me tocó esperar, fue difícil recuperar el nivel y llegó un jugador importante del Barcelona que lo estaba haciendo bien y el equipo estaba funcionando; el ‘profe’ mantuvo una base, y por eso decidimos con las directivas dar un paso al costado y buscar nuevas posibilidades”. Además dejó claro que “hace quince días fue mi último partido, estuve algunos minutos, llevo ocho días en Colombia, he trabajado aparte retomando la parte física, que no se perdió mucho”.



En cuanto al aporte que puede hacer en el difícil momento que atraviesa América, dijo: “El fútbol pensado es una de mis características, soy un jugador que se asocia bien, tengo buen pase gol, buena media distancia, de pronto no he tenido mucho la oportunidad de ver los partidos del América, pero vengo a aportar, ahora no es de mucho hablar sino aportarle al equipo y aprovechar la oportunidad”.



Consultado sobre sus actuaciones en Cortuluá y Santa Fe antes de ir a Ecuador, sostuvo que: “El profesor De la Pava me brindó confianza, continuidad, y supe retribuirle; fueron dos años bastante importantes para mí, me abrieron puertas para llegar a un equipo grande como Santa Fe, pero creo que fueron dos años en los que demostré ese talento que tengo y espero poderlo hacer igual en el América. Me siento más cómodo como volante ofensivo, volante suelto, lo he hecho por fuera también y obviamente hay que estar atento al requerimiento del técnico. Soy un jugador zurdo, de buena media distancia, técnico, que se asocia bien con los compañeros y solidario”.



De lo que ha visto en América hasta ahora señaló que: “En los dos días que llevo he encontrado un grupo de mucho talento, con la llegada del nuevo técnico vamos a empezar de nuevo a replantear todas esas fallas que se han tenido, ojalá la llegada se dé pronto, el ‘profe’ Jerson asumió ahora el cargo, tiene una metodología de trabajo muy importante y el equipo lo está sabiendo asumir, ojalá el equipo obtenga un triunfo el sábado para estar un poco más tranquilos. El 1 de septiembre se reabre el libro de pases y espero que llegue pronto el transfer para empezar a competir en este equipo que está pasando por un momento complejo, pero con la calidad de jugadores que tenemos y con la llegada del nuevo cuerpo técnico lo vamos a sacar adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces