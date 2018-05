‘Tener la camiseta de Nacional nos obliga a pelear títulos’: Bocanegra

Tras surcar la autopista del todos contra todos, los verdolagas se preparan para las etapas montañosas, un camino donde buscarán estampar la estrella 17 en su escudo. El primer escollo que se les presentan en los cuartos de final es el Deportivo Cali, los verdiblancos no llegan en buen momento, pero como equipo grande, se garantiza un buen nivel en esta llave.

Entre los experimentados verdolagas está Daniel Bocanegra, el lateral que puede jugar como volante o central por derecha confía en sacar una buena diferencia en Palmaseca para llegar a Medellín con la tranquilidad de manejar el resultado y avanzar a semifinales. Sin embargo, el tolimense fue cauteloso y confía en el talento de su equipo para lograr una nueva victoria.



“Gracias a Dios mantuvimos el primer lugar, tendremos a un rival difícil como el Deportivo Cali, esperemos repetir la victoria que tuvimos hace algunas semanas, para salir campeones hay que ganarles a todos”, resaltó Bocanegra.



Entre las diferencias que podrán encontrar en este Cali con respecto al que enfrentaron hace un par de semanas, Daniel señaló que “no hay muchos cambios, en estas instancias no se pueden regalar nada, debemos sacar ventaja como visitantes para venir a Medellín a resolver la serie”.



Además, “sabemos que si no demostramos en estas fases lo que conseguimos en el todos contra todos, no valdrá nada el esfuerzo que hicimos durante el semestre. Debemos ser inteligentes, manejar la pelota y evitar las sorpresas”, comentó.



Por su parte, Bocanegra tocó el tema del balón parado, un arma que el verde paisa no utiliza desde octubre del año 2016, momento en el que el nacido en Purificación la supo emplear.



“Seguimos intentando en la pelota quieta, estamos convencidos que es un arma con la que podemos definir los partidos, la seguimos trabajando y esperamos que si se da la oportunidad, poder convertir”, describió.



En cuanto a su posición en el campo de juego y las ausencias por lesión de Carlos Cuesta y Felipe Aguilar, podría obligarlo a jugar como central. “Esperemos que defina el ‘profe’ (Jorge Almirón), en cualquier lugar que me ubique, espero hacerlo de la mejor manera. Hay jugadores muy rápidos, pero los centrales que tenemos son muy inteligentes y saben contrarrestar las virtudes del rival”, sustentó.



Sobre el estilo de juego, “es importante salir a proponer, imponer nuestro estilo y conseguir un buen resultado. Debemos estar concentrados y si tengo la oportunidad, ojalá pueda marcar”. Y en el del rival, “hay equipos que son fuertes en su juego, nosotros debemos evitar caer en algún roce, salirnos de casillas. Hay que preocuparnos por lo que sabemos y lo que queremos”.



Finalmente, ponderó que “el tener la camiseta de Nacional, nos obliga a pelear títulos. Nos hemos preparado durante estos cinco meses para afrontar estas fases decisivas, lo que conseguimos en el todos contra todos debemos ponerlo a flote. La mentalidad es otra y sabemos que tenemos dos partidos para avanzar de fase, no nos confiamos si ellos no llegan bien”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín