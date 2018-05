¡Prográmese para los cuartos de final de la Liga! Aquí, fechas y horas

Quedaron definidos los horarios de los aprtidos de ida de los cuartos de final. Aquí, la programación:

19 de mayo



Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: RCN



Atlético Huila vs Patriotas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



20 de mayo



Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



Independiente Medellín vs Junior

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports