Millonarios, a levantar cabeza en Liga con cambios en su visita a Junior

Millonarios buscará salir del mal momento frente a un difícil rival este domingo, cuando a las 5:15 p.m. inicie el juego contra Junior, en Barranquilla, por la novena fecha de la Liga I-2019.



El equipo embajador ha tenido una semana difícil tras perder contra Rionegro Águilas, en Liga, y contra Independiente, por Copa Libertadores. Sin embargo, en Barranquilla tendrá la posibilidad de mejorar su fútbol contra Junior.

“Vamos a enfrentar a Junior con lo mejor que tengamos, pero vamos a tener que rotar algunos jugadores y algunos titulares no estarán”, dijo Hugo Gottardi.



Así, el plantel embajador tendrá variantes en la parte ofensiva para el partido contra el tiburón. La ausencia de David Mackalister Silva, Elíser Quiñones y Cristián Huérfano, da espacio para que el entrenador argentino utilice en ofensiva a Ayron del Valle y Roberto Ovelar.



“Debemos trabajar y trabajar, aquí no hay más. Hemos tenido opciones de ataque, pero no las concretamos”, expresó Jair Palacios, quien será titular en tierras barranquilleras.



Jugar en el estadio Metropolitano siempre es un desafío para Millonarios, sin embargo, ante los resultados adversos en este inicio de Liga, el azul necesita sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones, en la que actualmente es décimo quinto.



Alineación probable: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Matías de los Santos, Henry Rojas; Ayron del Valle, Roberto Ovelar y Santiago Montoya.

D.T.: Hugo Gottardi (e)