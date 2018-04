Christian Vargas y otra oportunidad: será titular contra Junior

Con la maratónica jornada de encuentros, el equipo verdolaga vuelve a meterse en la Liga para ponerse al día este miércoles donde visitará al Junior en Barranquilla por la fecha 16. Uno de los apuntados para jugar en la arenosa es Christian Vargas, el arquero tendrá su segundo partido oficial este año, luego de haber actuado en el partido por la fecha 3 contra Patriotas, donde el verde paisa cayó 3-1.



Sobre el presente del equipo en el campeonato local y en la Copa Libertadores, Vargas expresó que “es lindo para el plantel estar así, pero sabemos que hemos estado en estas instancias y debemos manejarlo. Sabemos que estamos en un equipo grande y debemos continuar en ese buen momento”.



En cuanto a su posibilidad de defender el arco verdolaga en tierras barranquilleras, Christian explicó que “siempre cree uno que hay oportunidades, posibilidades. Es difícil para nosotros lo que nos pasa, ya lo hemos vivido, esperemos terminar de la mejor manera”.



Hablando un poco del rival, que deberá poner una nómina mixta pensando en su partido de Copa el jueves frente al Alianza Lima, Vargas declaró que “son partidos cerrados, el hecho que tengan doble competencia no indica que será fácil. Hay que ser inteligentes e ir a buscar el resultado”.



El golero pereirano habló sobre esta situación anómala en el calendario donde jugar un torneo internacional más que un premio se torna un castigo. “Somos profesionales y hay que saberlo llevar de la mejor manera. Nacional es un equipo que tienen muchas competencias, donde me toque estar, lo haré de la mejor manera. Sea en el arco o en el banco. Estamos aprendiendo y disfrutando”.



Finalmente, habló de su situación personal y las posibilidades para tomar nuevos rumbos en el próximo semestre. “Las oportunidades se han dado, yo creo que las he aprovechado porque por algo estoy acá. Sigo viviendo el día a día, trabajando tranquilo, asumiendo de la mejor manera. La tranquilidad se acomoda con la madurez”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín