‘Sabemos que estamos clasificados pero no nos conformamos': Mafla

Con el descanso de Rafael Marcelo Delgado, para Christian Mafla la posibilidad de ser titular con Nacional frente a Once Caldas este sábado será fundamental para ampliar la confianza que Jorge Almirón ha tenido sobre el cuándo lo ha necesitado en la banda izquierda.

Previo al partido contra el ‘blanco blanco’, el lateral vallecaucano quiere que el equipo no solo en este partido se brinde de la mejor manera, sino en la serie de encuentros que le quedan en este mes de abril. “Se vienen una seguidilla de partidos importantes, estamos a la expectativa de poder dar lo mejor y sacar todos los puntos que tendremos en disputa”, remarcó.



Sobre su ubicación en la tabla, Mafla declaró que “sabemos que en la Liga estamos clasificados pero no nos conformamos por eso, queremos seguir ganando, por ahí no se ve que hayan dos partidos tan seguidos, pero nosotros debemos estar preparados y dar el máximo”.



En cuanto al rival, “es un equipo con grandes jugadores, pero nosotros nos concentramos en lo de nosotros. Los preocupados deben ser ellos. Venimos creciendo en nuestro fútbol, en lo que quiere el ‘profe’ (Jorge Almirón), partido a partido lo estamos demostrando y sé que con la bendición de Dios podremos ganar”, explicó.



Además, para Christian “todos los equipos se quieren jugar una final con Nacional. Es el equipo grande y lo que significa en el continente. Debemos tener cuidado con la velocidad y la fortaleza de los jugadores. Nosotros en casa somos muy fuertes y lo vamos a dar todo”, destacó.



Caldas está peleando por afianzarse entre los ocho, lo que no será sencillo para un equipo que ha demostrado su solidez como local. “Ellos vienen a asegurar la clasificación, nosotros debemos jugar lo que necesitamos, queremos conseguir más puntos que nos afiancen en el primer lugar”, acotó.



Finalmente, agradeció el cariño de los hinchas que en cada fecha respaldan el buen momento que viven en los dos torneos que están disputando.

“Siempre es importante el apoyo de la hinchada, lo han demostrado y les agradecemos por motivarnos. Este grupo está para grandes cosas y sé que en poco tiempo les estaremos dando muchas alegrías”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín