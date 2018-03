Chicó vs. Leones, duelo de necesitados: aquí no se puede empatar

Los días del Boyacá Chicó no son los mejores, es más, la oscuridad del bajo rendimiento ha estado cubriendo la buena imagen con la que llegó el equipo a la máxima categoría en estas primeras jornadas del campeonato. Así, este martes recibe a Leones en duelo de necesitados en la Liga I-2018.

Los golpes de las derrotas sufridas en las últimas fechas y la desazón por no conseguir los resultados esperados, tienen al conjunto boyacense al borde de una crisis de nervios y con la etiqueta de regresar de nuevo a la segunda división con la misma velocidad con la que retornó a la A.



“Los jugadores entienden perfectamente que es lo que pasa, que es lo que sucede, la lucha de nosotros, el empuje y el sufrimiento de la hinchada, pero tienen claro que esto no comienza ni termina aquí, ya que el fútbol es eso; hay veces que estuvimos en un nivel muy arriba y eso es lo que no le gusta a la gente, que dimos demasiado y hoy en día no contamos con la colaboración de nada y como se dice vulgarmente, estamos en la inmunda”, indicó Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó.



A pesar de que Boyacá Chicó se ha convertido en la Cenicienta del campeonato, jugadores, cuerpo técnico y aficionados esperan que ese mal rato por el que está atravesando el elenco de Tunja termine y los buenos resultados comiencen a aflorar para salir avante y así poder mantener la categoría a final de año.



Para este encuentro el estratega Jhon la ‘Flecha’ Gómez no podrá disponer de John Arboleda, quien fue operado de una fractura maxilofacial y estará por fuera de 8 a 10 semanas; Óscar Balanta, quien padece de un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no podrá actuar entre 7 y 9 semanas, y Nelino Tapia, por un desgarro en el isquiotibial derecho y volverá en tres semanas. Tampoco estará el mexicano Felipe Ponce, expulsado en el juego contra La Equidad en Bogotá.



Leones va por la revancha a tierras boyacenses contra Chicó FC



Con un solo triunfo en siete partidos disputados, para los felinos de Itagüí es vital obtener un buen resultado en tierras boyacenses si quieren acercarse a los rivales que tienen en la tabla del descenso.



En el camino, tendrán un conjunto boyacense que ha tenido un andar irregular, aunque no se deben confiar los dirigidos por Juan Carlos Álvarez, pues la última vez que se enfrentaron tuvieron una amarga experiencia.



Precisamente el técnico felino habló sobre este nuevo desafío en condición de visitante. “No es fácil jugar la primera división. Queremos ir a Tunja para sacar un buen resultado. Estamos disfrutando en jugar en la Liga, poco a poco veo a mi equipo con más criterio, más aplomado y ajustado en lo que queremos”.



Por su parte, Mateo Muñoz pinta para manejar el medio campo del conjunto auriverde. “Siempre con Chicó los partidos han sido muy disputados, por el clima, la altura, ellos que juegan muy bien. Pero nosotros tenemos la firme convicción de sumar tres puntos más en la Liga”, remarcó.



Con todo el plantel a su disposición, no se presentarían muchos cambios en la formación con respecto del que igualó sin goles contra Atlético Huila.



Alineaciones probables



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; Jordy Monroy, Daniel Duarte, Carlos Díaz, Jhon Peña; Juan David Díaz, Mateo Palacios, José Muñoz, Denis Mena; Diego Valdés, Misael Riascos.

D.T.: Jhon Jaime Gómez.



Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus, Mateo Muñoz; Jeison Medina y Wilmar Cruz.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



César Correal Navarro

Para El Tiempo

Tunja



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín