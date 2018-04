'Estar sentado aburre, pero hay que tener paciencia y ganarse el puesto': Carrillo

Millonarios volvió a gustar en su juego y derrotó 4-1 a Bucaramanga en El Campín. Tras una noche ‘redonda’ de César Carrillo, quien marcó tres goles, el conjunto azul sumó tres puntos vitales para la Liga I-2018.



El volante, quien llegó esta temporada para reforzar al embajador, salió tranquilo tras volver a jugar y anotar un triplete en el encuentro. Además, fue titular en el once inicial de Hugo Gottardi, quien está actualmente al frente del equipo.



“Es algo muy bonito, es la primera vez que marco tripleta y aún mucho más hermoso con la camiseta de este club, ha sido de las mejores noches en mi carrera deportiva”, comentó el mediocampista.



Por otro lado, Carillo también habló sobre la falta de minutos que tenía desde su llegada al conjunto capitalino, comparando a su rendimiento en Jaguares, su anterior equipo, en el que era capitán y disputaba la mayoría de los encuentros.



“Son decisiones técnicas y hay que respetarlo, Millonarios traía una buena base, quedaron campeones y yo no puedo llegar pretendiendo ser titular de una vez, es de ganarse el puesto poco a poco. Quizá uno se aburre porque venía con continuidad en Jaguares, estuve en 42 partidos el año pasado y venir para estar sentado a veces aburre, pero las cosas son de paciencia”, afirmó el volante.



Además, el anotador de los tres goles elogió a Jhon Duque, compañero en el medio campo, quien viene en una alza importante y ha sido determinante en varios juegos de Millonarios.



“Es un placer jugar al lado de Jhon (Duque), tiene tres pulmones y es un jugador muy bueno, estoy contento por jugar al lado de él”, dijo.



Finalmente, Carrillo se definió como un volante más ofensivo que defensivo, pues el cuerpo técnico azul le pide que llegue con más frecuencia al arco rival, aspecto que cumplió a la perfección frente a Bucaramanga.



“Siempre me piden que pise el área, soy un volante mixto y cuando me toca marcar es porque me nace, pero primero es ayudar en la parte ofensiva”, finalizó.