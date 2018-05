‘La Liga cambió mucho, todos apuntan en ganarle a Nacional’: Zúñiga

Superó las lesiones que lo habían alejado de la competencia cerca de un año cuando militaba en el Watford de la Premier League inglesa. Luego de su primera convocatoria en esta nueva etapa con Atlético Nacional, Camilo Zúñiga espera poder aportarle al equipo de cara al remate de la Liga.

“Estoy agradecido con Dios porque estar ahí no fue fácil, trabajé mucho para estar en los convocados, recuperarme, para mí estar sentado fue una ganancia. Vamos paso a paso, lo importante es estar bien, si se dan 5 minutos, 30 lo daré todo”, remarcó.



Sobre los cuidados que debe de tener para evitar molestias físicas a futuro, el lateral comentó que “hay que tener siempre en cuenta que no tenemos 22 años. Saber manejar las cargas, tener en cuenta que jugamos cada tres días”.



Comenzando un nuevo año de vida institucional, Camilo tuvo tiempo para manifestarle el cariño a la hinchada y al conjunto verdolaga que lo vio nacer deportivamente.



“Con la hinchada y con el club siempre estaré agradecido, ellos siempre han estado en todos los momentos. Cuando se anunció mi llegada al club la emoción de ellos y la mía fue muy grande, confío que tendremos muchos triunfos y títulos”.



Entre otras cosas, “recuerdo muchos momentos, recuerdo cuando concentrada con (José) ‘Ringo’ Amaya, Víctor Aristizábal, Edixon Perea. En fin, siempre vivo agradecido con todo lo que me ha dado este club”, señaló.



En cuanto a donde puede rendir más en el estilo de juego verde, Zúñiga explicó que “en varias posiciones puedo jugar, sea como volante, como lateral. Lo importante es estar bien físicamente para aportarle al equipo. Venimos en un buen nivel, poco a poco iré tomando mi nivel”.



Sobre el nivel del equipo, expresó que “el equipo lo veo muy bien, me encanta como trabaja el profe (Jorge) Almirón, como maneja el grupo. Sabemos que no va a ser fácil este remate del torneo, el campeonato colombiano cambió mucho, todos apuntan en ganarle a Nacional, todos se reforzaron bien y le apuntan al título”.



Además, “hay muy buen torneo, todos le apuntan al título, no va a ser fácil. Equipos como Equidad que no tienen chances se juegan una final contra Nacional, cada rival se juega un partido aparte. Todos se reforzaron y son complicados”.



Hablando un poco del próximo rival, precisó que “Cali es un equipo grande, que hay que respetar. La mejor manera de hacerlo es ir a jugar bien. Independiente del rival, tenemos que jugarnos como una final, debemos mostrar la jerarquía que tenemos”.



Finalmente, describió cómo fue esa sensación de estar en esa convocatoria y el viaje a Bogotá. “Yo estaba como en la primera convocatoria cuando debuté contra Deportes Quindío en Armenia. Desde que salió la lista, me monté al bus, me subí al avión, cuando empecé a calentar ni me las creía. Todo esto es gracias a Dios, trabajando bien y esperando la oportunidad”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín