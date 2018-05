Deportivo Cali quiere dar un golpe de autoridad: recibe a Nacional

Este sábado, a las 8:00 p.m., Deportivo Cali recibirá al Atlético Nacional en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. Tras su clasificación en a la segunda ronda de la Copa Suramericana, el azucarero se alista para sacar una ventaja en el estadio de Palmaseca contra el líder absoluto del ‘todos contra todos’.

Los azucareros vienen en una racha negativa, hace cinco partidos no ganan, perdieron cuatro cotejos, incluyendo el de la Suramericana, y sólo igualaron en la última fecha del calendario regular, 0-0 frente a Pasto. Otro dato negativo de los últimos partidos del conjunto verde de Cali es que estuvo más de 470 minutos sin anotar goles en la portería contraria.



Con la ausencia de Andrés Felipe Roa, quien salió lesionado a mitad de semana en Uruguay, y la no recuperación del volante Kevin Balanta para hacer parte del grupo que afrontará el compromiso de este sábado, Cali contará con el resto de su plantilla para que el técnico Gerardo Pelusso forme el equipo que le haga el mejor compromiso al elenco verdolaga.



“A Nacional le debemos de jugar de la mejor manera posible, debemos estar concentrados los noventa minutos para sacar adelante el partido; además, en un campeonato largo podes tener un mal partido y te recuperas, pero esto son finales y no podemos dar ventajas”, dijo Pelusso refiriéndose al partido de este sábado.



Con relación a la formación titular no tendría variantes en el once inicial con relación al equipo que dispuso el martes anterior en Montevideo, frente a Danubio.



Alineación probable



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumí, Jeison Ángulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar; Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Jhon Mosquera; y José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



Estadio: Palmaseca.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali