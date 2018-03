Deportivo Cali prepara el partido contra Junior con toda la nómina disponible

Deportivo Cali inicio su preparación de cara al compromiso del próximo viernes, a las 7:45 PM, cuando visite por la 7 fecha a Junior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En la mañana de este martes realizó trabajo físico en un circuito, con todo el plantel a disposición. Después de las 9:00 a.m. adelantó un trabajo técnico táctico en la cancha # 1 de su sede campestre.



El único jugador que todavía no está disponible para el técnico Gerardo Pelusso es el zaguero central Ezequiel Palomeque, quien todavía debe dos partidos de sanción.



Se dividieron en dos equipos, el equipo sin peto esta formado por Vargas, Giraldo, Rosero, Lucumi, Ángulo; Aguilar, Balanta, Delgado, Mosquera, Benedetti y Sand. Este sería el elenco titular que enfrentaría al equipo tiburón en la capital del Atlántico.



Con el pasar de los minutos, el DT Pelusso realizó una variante en el once inicial, sacó al internacional Abel Aguilar y le dio paso al veterano Andrés Pérez. Con esa nómina terminó la práctica, que se extendió por 30 minutos y que ganó el once titular 2 – 1, con anotaciones de Didier Delgado por los titulares y de Pablo Sabbag por el equipo alterno.



Los azucareros estarán viajando este jueves en horas de la mañana.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @BernardiFutbol