Cali quiere superar al líder Once Caldas, para cogerse confianza en la Liga

Luego de la derrota contra Junior el viernes pasado, Deportivo Cali regresa a su casa para recibir al Once Caldas, equipo que es el actual líder de la Liga I. El elenco que dirige el técnico Gerardo Pelusso ha tenido una buena temporada en condición de local. El conjunto azucarero ha conseguido 10 de 12 puntos posibles.

En la semana, el equipo verde ha trabajado de la mejor manera, tanto en la parte física, como en la parte táctica. Los dirigidos por Pelusso no han tenido contacto con la prensa después de la derrota en la ciudad de Barranquilla. Todos los trabajos han sido a puerta cerrada.



Abel Aguilar no podrá ser de la partida en el compromiso de este miércoles. El volante internacional, al servicio del elenco azucarero, tiene una sobrecarga muscular en el gemelo de la pierna derecha. Todo esto se evidenció en una resonancia magnética que se le practicó al volante de marca.



“Vamos a enfrentar a el Once Caldas, que es el líder del campeonato, un equipo muy bien trabajado por su técnico, pero nosotros debemos de hacer valer la localía y conseguir la victoria”, dijo Pelusso.



De acuerdo a la noticia de la sobrecarga muscular que sufre el volante caleño Abel Aguilar, los azucareros solo tendrían una variante en su once titular para enfrentar al Once Caldas, la vuelta del capitán Andrés Pérez al equipo titular.



Once Caldas defenderá el liderato



La lucha del Once Caldas por no descender se evidencia en su excelente campaña, en la cual marcha líder, rendimiento que le ha permitido tomar cierta distancia del descenso; si bien los blancos pasan por un buen momento, no pueden bajar las manos y comprenden la importancia de sumar en cada compromiso.



Contra Cali, el cafetero defenderá la punta del rentado, pues se ha propuesto matricularse de manera anticipada en el grupo de los ocho, incluso, el técnico Huberth Bodhert espera tener como mínimo 20 puntos en la fecha 10, contexto que de presentarse le garantizaría un paso importante a la tan anhelada clasificación.



Caldenses y vallunos comandan las líneas ofensivas más efectivas del campeonato, con 13 y 12 goles respectivamente, escenario que garantizaría un encuentro con alto volumen de ataque en el estadio ubicado en Rozo, aunque el caleño se resguarda permanentemente, sin embargo, necesita del triunfo para no salir de la zona de clasificados.



“Este es un partido que amerita y exige mucho orden, si queremos recuperar la pelota rápido con Cali tenemos que replegarnos rápido, tener un equipo corto, compacto y de ahí nosotros poder desarrollar nuestro juego, pero las recomendaciones son las que hacemos en cada uno de los partidos: Mucha más agresividad, tratar de mantener la intensidad, tanto en la presión, como a la hora de tener el balón”, dijo Bodhert.



Yesus cabrera se ha convertido en el dolor de cabeza de sus contrincantes, a causa de su inteligencia deportiva, a la que se le suma goles, asistencias, maneja los tiempos y recibe ofensas físicas permanentes, escenario que quiere aprovechar. “Creo que ya vienen conociendo lo que estamos haciendo y van referenciando a cada uno de nuestros jugadores, con mucha dinámica buscaremos la falta más cerca del área para aprovecharla con tiros libres”, comentó Cabrera.



Once Caldas con 16 unidades en la tabla de posiciones, es custodiado por Nacional, que presenta el mismo puntaje.



Alineaciones probables



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, John Lucumí, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Didier Delgado, John Mosquera, Nicolás Benedetti; y José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea, Andrés Felipe Álvarez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López, Ray Vanegas; y Edder Farías.

D.T.: Huberth Bodhert.



Juan Antonio Bernardi

Corresponsal Futbolred

Cali



Ramón Andrés Salazar Vallejo

EL TIEMPO

Manizales