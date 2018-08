La Equidad no baja el ritmo en la Liga: superó 0-2 a Bucaramanga

La Equidad fue contundente y superó 0-2 en su visita a Bucaramanga en juego válido por la tercera fecha de la Liga II 2018. Los goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo, pero también hubo un penalti no sancionado por le juez Ferney Trujillo y una polémica expulsión a los locales.

El local quiso imponer su fútbol con los jugadores creativos de su plantel y con Jhon Pérez y Sherman Cárdenas, más la velocidad de Maxi Núñez, quiso superar la defensa del asegurador.



Sin embargo, los dirigidos por Luis Fernando Suárez tuvieron un planteamiento superior y no dejaron acercar al rival a los predios de Diego Novoa.



Ante esto, los ‘leopardos’ apostaron a los remates de media distancia e hicieron exigir un poco más al guardameta bogotano. Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Brayan Rovira crearon las opciones más claras del primer tiempo, pero nada rompió el 0-1.



En la segunda mitad, Carlos Mario Hoyos mandó al campo a Kevin Salazar por Pérez y, pocos minutos después de iniciado el encuentro, un error de Novoa dejó el balón libre en el área, el joven volante de Bucaramanga tomó el balón y recibió falta de Jeider Riquett, aunque esta no fue sancionada por Ferney Trujillo, juez central.



Pocos minutos después, Brayner de Alba recibió un ligero toque de Rovira y César Quintero rozó al jugador de La Equidad con su pierna cuando este caía. Para el árbitro Trujillo esta acción de Quintero mereció roja y lo expulsó.



Para ‘colmo de males’, Salazar acusó una molestia y tuvo que dejar el campo con 11 minutos disputados y su lugar lo tomó Víctor Castillo. Sin embargo los locales no bajaron el ritmo y los aseguradores tampoco se volcaron al ataque desesperadamente, con lo que Bucaramanga tuvo algunos acercamientos sin mucho peligro.



Pero a los 34 minutos un contragolpe comandado por Carlos Peralta derivó en Hansel Zapata y luego en el pie izquierdo de Mariano Vázquez, quien había ingresado minutos atrás, para celebrar el 0-1.



El gol motivó a los visitantes y cuatro minutos después, con otra asistencia de Zapata, Peralta marcó un nuevo gol en la Liga para su cuenta personal.



En el tiempo de reposición algunos hinchas del Bucaramanga ingresaron al campo y el juego tuvo que ser detenido por varios minutos.