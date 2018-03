Bucaramanga vs. Alianza, un clásico regional con la necesidad de triunfo

Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera disputaran el clásico regional en el marco de la fecha diez de la Liga I–2018, a las 3:15 p.m. Los equipos en contienda llegan necesitados de una victoria, pues siguen cediendo terreno en la tabla de posiciones.



El onceno leopardo actuará en condición de local y tendrá la necesidad de salir por la victoria en su estadio. Únicamente se realizaron dos sesiones de entrenamiento previo al partido en el que se trabajó ampliamente en la fase de definición, que es un problema que afecta al equipo en el actual campeonato, puesto que no encuentra el camino a gol.

“Tenemos que imponernos en nuestra casa, salir a ganar frente a un rival como Alianza Petrolera que siempre nos complica en nuestra casa, por eso tenemos que ser efectivos en el último cuarto de cancha y lograr convertir goles, que nos permitan ganar el partido”, expresó el volante leopardo Jhon Pérez.



De otra parte, Alianza Petrolera, que llega después de conseguir un valioso empate en condición de visitante frente a Millonarios, buscará sumar en el clásico regional, en donde ha realizado buenas presentaciones frente al equipo auriverde.



La “máquina amarilla” realizó una sola practica de fútbol, donde se ajustaron algunos detalles, de cara a plantear un partido con Bucaramanga desde la tenencia de balón y la presión en cada uno de los sectores de la cancha.



“Es una bonita oportunidad disputar el clásico con Bucaramanga que es un rival fuerte de local, nosotros tenemos que estar muy concentrados, no cometer errores y lograr anotar para conseguir los tres puntos que es el objetivo, sin embargo, no podemos dejar de lado que el rival que tendremos, tiene jugadores desequilibrantes y con buen fútbol”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



De esta forma, el clásico regional servirá para medir fuerzas entre dos escuadras que hasta el momento realizan regulares campañas en la Liga; Atlético Bucaramanga con nueve puntos y un rendimiento del 33 por ciento, mientras que su rival, Alianza Petrolera con once puntos y una producción del 46 por ciento presenta unos números levemente superiores que el conjunto leopardo.



Es un clásico y pese a las similares situaciones, los oncenos en contienda saben que hay por disputar algo más que tres puntos, por ello, saldrán a ganar este partido que se jugará en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.



Alineaciones probables:

​

Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda; Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Víctor Castillo, Yilmar Filigrana; Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Luciano Ospina; Cristián Flórez, Juan Ríos, Fredy Flórez, Manuel Palacios, Roger Torres; Pablo Vranjican y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.



Por Julián Carreño.

Para El Tiempo

Bucaramanga.