Santa Fe, sin ideas de juego, perdió 1-0 en su visita a Bucaramanga

Independiente Santa Fe nuevamente cedió puntos por errores individuales y perdió 1-0 en su visita a Bucaramanga, que aprovechó los espacios que dio el león. El partido cerró la sexta jornada de la Liga I-2018.

En un partido de pocas emociones, los leopardos aguantaron a los bogotanos en la primera parte del juego. Santa Fe buscó al minuto 21 tras su fortaleza, el balón aéreo. Sin embargo, Javier López remató desviado y el balón salió por el lado izquierdo del arco rival.



Con un encuentro que estuvo muy disputado en la mitad del campo, ambos equipos buscaban la posición del balón, pero las faltas, malas entregas y errores no permitieron que el juego sea fluido.



El primer tiempo finalizó así, sin más opciones de gol y con ambos equipos sin ideas de juego. Aunque Bucaramanga, por su parte, se dedicó a aguardar a Santa Fe en su campo, aspecto que le funcionó en la primera parte.



Empezando la parte complementaria, a penas al minuto 5, un error individual de William Tesillo sentenció a los albirrojos que no tuvieron una idea clara de fútbol en el partido. El zaguero dio mal un balón, que lo aprovechó Sherman Cárdenas y le puso un ‘pase de la muerte’ a Franco Arizala, quien marcó el único gol del partido.



Para completar, Wilson Morelo, goleador de Santa Fe, vio la tarjeta roja tras un golpe sin balón a un rival. El jugador salió expulsado con roja directa y se perdería los dos siguientes partidos del club capitalino.



Con 10 jugadores, los cardenales buscaron llegar con opciones de gol, pero no tuvieron una idea clara de juego y no concretaban las jugadas para hacerle daño al equipo leopardo.



En la próxima fecha, Independiente Santa Fe recibirá a Pasto en El Campín el jueves 8 de marzo a las 6:00 p.m. Mientras que, por su lado, Bucaramanga visita a Patriotas en Tunja, el mismo día, a las 4:00 p.m.