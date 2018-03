Chicó ganó su primer partido en la Liga: 3-1 sobre un pobre Santa Fe

Boyacá Chicó obtuvo este sábado su primer triunfo en la Liga I-2018, al imponerse con autoridad 3-1 sobre un desconcertado Independiente Santa Fe. El equipo ajedrezado continúa en el fondo de la tabla de posiciones, pero dio el primer paso para salir de la cola y de pelear por su permanencia en Primera División.

Santa Fe, que presentó una nómina mixta, fue el que quiso imponer su idea en el estadio La Independencia, de Tunja, e incluso se acercó más al área de su rival en los primeros minutos. Sin embargo, no encontró finura en la definición; la más clara llegó en la pelota quieta, pero William Tesillo no pudo concretar frente al arquero José Escobar, quien estaba vencido y el balón le cayó a las manos.



Chicó fue ordenado y empezó a adelantar sus líneas. A los 32 minutos, Juan Daniel Roa cometió un aparente penalti, en una jugada que se veía como un mano a mano normal, pero pudo haber carga según el árbitro Héider Castro. Misael Riascos cobró desde el punto blanco y decretó el 1-0.



En los minutos finales de la primera parte, Santa Fe no encontró solución para igualar, se vio desorientado y sin ideas para anotar. Así, se fueron a las duchas con el marcador en contra.



En la parte complementaria, el técnico Gregorio Pérez empezó a revolucionar su equipo dándole ingreso al debutante Edwin Herrera, un juvenil de categorías menores; además pasó a Víctor Giraldo a la izquierda y puso a Juan Daniel Roa como lateral derecho.



Aunque el cardenal pareció ponerle más actitud, Felipe Ponce sorprendió con un golazo de media distancia y puso el 2-0 apenas en el quinto minuto de la etapa complementaria. Ahí se cayó Santa Fe, jugó desordenado y con deficiencias en todas sus líneas.



Para colmo, a los 7 minutos hubo un contraataque del Chicó que aprovechó Diego Valdés, previa jugada colectiva, para poner el 3-0 y confirmar su primer triunfo.



Santa Fe, ‘a trancas y mochas’, se acercó al arco de Escobar, pero solo hasta los 41 minutos consiguió el tanto del descuento, con un remate de Armando Vargas al borde del área ajedrezada. El gol acortó distancias, pero no escondió la vergonzosa actuación del albirrojo.



Síntesis



Chicó 3-1 Santa Fe



Boyacá Chicó: José Escobar (6); Jordy Monroy (6), Andrés Varón (6), José Mosquera (5), Nelino Tapia (6); Gerson Navarro (6), Daniel Duarte (6); Felipe Ponce (7), Juan David Díaz (6); Diego Valdés (6) y Misael Riascos (6).

Cambios: Mateo Palacios por Misael Riascos (29 ST), Yilber Tobar por Nelino Tapia (30 ST), Ricardo Vázquez por Felipe Ponce (40 ST).

D.T.: John Jairo Gómez.



Santa Fe: Leandro Castellanos (5); Víctor Giraldo (5), Javier López (5), William Tesillo (6), Leyvin Balanta (5); Juan Daniel Roa (5), Almir Soto (5), Armando Vargas (6); Brayan Fernández (5), Wilson Morelo (5) y Jhon Pajoy (5).

Cambios: Edwin Herrera (5) por Leyvin Balanta (1 ST), Baldomero Perlaza (5) por Almir Soto (12 ST), Sebastián Salazar (5) por Juan Daniel Roa (12 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Goles: Misael Riascos (32 PT -penalti-), Felipe Ponce (5 ST), Diego Valdés (7 ST), para Chicó. Armando Vargas (41 ST), para Santa Fe.



Amonestados: José Mosquera (45+1 PT), José Escobar (34 ST), en Chicó. Juan Daniel Roa (29 PT), Leyvin Balanta (45+2 PT), Baldomero Perlaza (18 ST), Edwin Herrera (42 ST), en Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Figura: Felipe Ponce (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.



Partido: aceptable.



Árbitro: Héider Castro (6).



Redacción Futbolred