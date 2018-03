'Cuando salimos de nuestra cancha no logramos tener un buen partido': Benedetti

Nicolás Benedetti habló tras la derrota del Deportivo Cali por 2-0 contra La Equidad en Bogotá. Panorama que preocupa las visitas de los azucareros, pues no han sumado un solo punto hace seis meses fuera de su casa.

“La Equidad fue un justo vencedor, no tuvimos un buen partido, ni en la parte colectiva, como en la parte individual”, inicio manifestando el joven volante.



Además, también expresó, “ahora debemos de trabajar muy fuerte, para poder volver al triunfo el viernes en nuestra casa”, dijo sobre lo próximo que viene para su equipo por la fecha 10 de la Liga I-2018, cuando enfrente a Leones.



“En lo individual y colectivo no estuvimos muy finos, tratamos de buscar el gol pero no logramos crear opciones claras en el arco de ellos“, dijo sobre la actuación del conjunto azucarero en la segunda mitad del compromiso.



Al elenco verde de Cali le está faltando regularidad en el campeonato colombiano ya que los azucareros tienen buenos partidos en casa, pero en condición de visitante no ha logrado sumar ni un solo punto desde septiembre.



“Nosotros nos estamos preguntando que nos está sucediendo, ya que en nuestro estadio somos contundentes, pero cuando salimos de nuestra cancha no logramos tener un buen partido, ni conseguir un solo punto, eso nos tiene muy preocupados, debemos de corregir los errores que estamos cometiendo” terminó manifestando el volante verde.