Ayron, sinónimo de gol para Millonarios: los que no hace, los cede

En la presente temporada Millonarios no ha sido tan efectivo como en el 2017, pero sí tiene a un jugador que siempre es peligroso para el rival: Ayron del Valle, sinónimo del gol en las redes del fútbol colombiano.



En la actual Liga, el delantero azul es el segundo futbolista que más acciones de gol ha creado en el arco rival entre los futbolistas de los 20 equipos del rentado local. Cinco anotaciones y siete asistencias lo han hecho el jugador clave en el ataque de Millonarios.

“Siempre busco lo mejor para el equipo, ya sea en el frente de ataque o dónde me toque estar; lo único que quiero es aportar. Mis goles son gracias a los compañeros y yo también intento retribuirles eso con buen juego. Debemos seguir así”, dijo el delantero.



Su aporte no solo ha servido para que Millonarios esté vivo en la Liga, pues en Copa Libertadores también ha celebrado cuatro goles que dejan al azul con opciones de seguir en el torneo.



Ahora, Del Valle tendrá que sacar sus dotes de goleador, o asistidor, para el partido contra Santa Fe, al que le ha marcado dos goles en los siete partidos disputados desde que llegó a Millonarios, en 2016.



“Son clásicos, no son partidos fáciles. Además el rival también es competitivo dentro del terreno de juego. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos los compañeros buscaremos sacar el partido adelante”, comentó.



El juego contra el cardenal será el próximo domingo a las 6:00 p.m., en el estadio El Campín, y aunque habrá mayoría cardenal, el 30% del estadio será la para la hinchada azul.