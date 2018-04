‘La nómina de Millonarios es muy corta’: Ayron del Valle

Ayron del Valle es el ejemplo claro de sacrificio en Millonarios: aunque su importancia es definitivo en el centro del área, juega por fuera sólo para tener minutos en el azul.

A él, sin embargo, no parece costarle mucho: “Por fuera he jugado también, no lo desconozco y me siento cómodo. Trataré siempre de dar lo mejor para Millonarios”, dijo.



La tarea, cuando él va por el medio y aparecen Huérfano o Quiñones por los costados, es así: “Uno siempre tiene mucho por aprender, cuando juego por el centro, el profe les pide a los de afuera que desborden y encaren más para tener volumen de ataque. Es lo que hago yo si voy por banda. El equipo tiene mucha facilidad”, explica.



Y si los compañeros fallan, el goleador no: “Hay que buscarla, tener mucha movilidad en el área rival, porque el fútbol se gana con goles”.



Con ese libreto claro, lo demás fluye: “Esto es un trabajo de equipo, aquí cuando uno entra a la cancha sabe que todos peleamos por todos, el plantel se ha conformado con un grupo sano, grandes jugadores, uno siente ese respaldado por una gran familia”.



Esa unión compensa la alta dificultad de tener una nómina justa para todos los compromisos que hay: “Acá jugamos partidos casi todos los días y hay jugadores que se sobrecargan y es normal. Ya Domínguez va a estar con nosotros, lo estamos necesitando porque la nómina de Millonarios es muy corta y que se recuperen ahora, que viene otra seguidilla de partidos, con Copa y Liga, es bueno”.



A pesar del duro ritmo, hay motivación para no caerse: “los dos tones, Copa y Liga, tenemos que enfrentarlos con todo. Estamos cerca de estar entre los ocho, íbamos de 16 y ya somos novenos y el sábado será un buen partido contra Equidad para estar entre los ocho”.



Del Valle, quien está a dos partidos de los 200 en Liga y a un gol de ser artillero histórico del club albiazul en torneos cortos, ve los récords como una motivación: “Es bonito, desde que vine me propuse tener logros importantes. Voy paso a paso, gracias a los compañeros y el cuerpo técnico, que me permite demostrar cada fin de semana”.