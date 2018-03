En un partido de emociones, pero sin goles, Atlético Nacional empató 0-0 con Bucaramanga

Atlético Nacional consiguió su segundo empate en el campeonato luego de igualar sin goles frente al Atlético Bucaramanga, en juego pendiente por la octava fecha de la Liga I-2018.



Las primeras acciones comenzaron con intentos en ambas áreas, Bucaramanga salió a apretar contra un Nacional que quería solucionar el encuentro lo más rápido posible. Los verdolagas apelaban a las bandas para inquietar el área rival, tanto Christian Mafla como Reinaldo Lenis ensanchaban la cancha y apretaban en los últimos metros.



Pasada la media hora del primer tiempo, el juego fuerte cortaba el ímpetu de los ataques que se estaban presentando. Mientras que Nacional se adueñaba de la pelota, Bucaramanga se replegaba y buscaba el error en alguno de los pases que daba para adelante el equipo de Jorge Almirón.



Al minuto 39, el leopardo tuvo su ocasión más clara, una jugada entre Sherman Cárdenas y Bryan Rovira, este último no logró definir con solvencia ante la salida de un Fernando Monetti que consiguió desviarlo al tiro de esquina.



La etapa complementaria arrancó con una propuesta más arriesgada de Bucaramanga, queriendo someter al equipo verdolaga. Mientras que Nacional aguantaba, se replegaba y buscaba como imponer su estilo de toque y juego a lo ancho de la cancha.



Conforme pasaban los minutos, la intensidad volvía a adueñarse del partido, las bandas eran el camino ideal para que antioqueños y santandereanos causaran daño en campo contrario. Un disparo de media distancia de Gonzalo Castellani exigió a Luis Ojeda siendo la primera llegada en el segundo tiempo bordeando los 15 minutos del segundo tiempo.



Los auriverdes realizaron una variante para buscar ser más ofensivos. Sin embargo y por más que tuvieran la pelota, no sabían cómo descifrar la zaga verde. Al minuto 20, un desborde por el sector derecho por parte de Sherman Cárdenas, le dejó la pelota a Michael Rangel quien remató al arco pegando en el travesaño, siendo la jugada más clara en la etapa complementaria.



Nacional recuperó la pelota con el ingreso de Aldo Leao Ramírez en lugar de Macnelly Torres, pero su profundidad era escasa debido al buen trabajo defensivo en el equipo santandereano y por la poca movilidad en el frente de ataque.



Sobre el minuto 38, un tiro de esquina desde el sector derecho le dio una nueva oportunidad al Atlético Bucaramanga por intermedio de Bryan Rovira quien de cabeza exigió a Monetti. Un minuto más tarde, el argentino volvió a contener un disparo de Yilmar Filigrana.



Al final, los verdolagas sumaron un punto que aumenta su ventaja en la cima de la Liga, mientras que el leopardo no supo aprovechar las ocasiones que generó y le tocó conformarse con un frío empate.



En la décima fecha, Atlético Bucaramanga recibe al Alianza Petrolera, mientras que Atlético Nacional visita en el Polideportivo Sur a Envigado Fútbol Club.



Síntesis



Atlético Bucaramanga 0 / Atlético Nacional 0



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda (6); Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Juan Jimenez (6), Víctor Castillo (6), Bryan Rovira (6); Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (7), Franco Arizala (6).

Cambios: Michael Rangel (6) por Franco Arizala (15 ST), Yilmar Filigrana (SC) por Juan Jimenez (32 ST).

D.T.: Diego Cagna



Atlético Nacional: Fernando Monetti (7); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Diego Braghieri (6), Christian Mafla (6); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (5); Reinaldo Lenis (6), Andrés Rentería (6), Vladimir Hernández (6).

Cambios: Aldo Leao Ramírez (6) por Macnelly Torres (23 ST), Steven Lucumí (SC) por Reinaldo Lenis (35 ST), Raúl Loaiza (SC) por Gonzalo Castellani (40 ST).

D.T.: Jorge Almirón



Goles: no hubo.



Amonestados: Fabio Rodríguez (43 PT), Harold Gómez (27 ST) en Atlético Bucaramanga. Gonzalo Castellani (20 PT), Diego Braghieri (9 ST), Andrés Rentería (18 ST) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Figura: Fernando Monetti (7).



Estadio: Alfonso López



Asistencia: 25.000 espectadores aprox.



Partido: bueno.



Árbitro: Jhon Hinestroza (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín