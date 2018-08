Huila no hizo respetar su casa y cayó 1-2 frente a Once Caldas

Este domingo, en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, Once Caldas se impuso 1-2 sobre Atlético Huila, por la quinta fecha de la Liga II-2018. Los goles de Israel Alba y Andrés Correa, le dieron la victoria al equipo visitante, que tras el triunfo tomó el primer lugar de la tabla de clasificación.

El partido arrancó con un temprano disparo de Israel Alba, para los visitantes, en el primer minuto, pero el balón se fue desviado por el costado izquierdo del arco, defendido por Geovanni Banguera.



Tras un error en la salida de los ‘albos’, Deportivo Huila respondió con una llegada de Diego Gómez en el minuto 6, quien sacó un potente disparo que pasó muy cerca del travesaño.



La apertura del marcador llegó en el minuto 15, un pase en profundidad de David Lemos, se la sirvió a David Gómez, quien remató al arco pero finalmente le quedó el rebote a Alba, para solo empujar la pelota al fondo de la red, desde el centro del área.



El conjunto de Manizales siguió insistiendo y a la altura del minuto 31, Kevin Londoño remató una pelota que pasó cerca al palo izquierdo de Banguera.



Para la culminación del primer tiempo se concedió penal a favor de los locales y Juan Sebastián Herrera fue el encargado de convertir, después de ejecutar un remate con pierna derecha, hacia el palo derecho de Cuadrado, quien alcanzó a rozar el balón con la punta de los dedos.



En el comienzo de la segunda mitad, Once Caldas tuvo una opción clara del defensor Andrés Correa, quien remató de cabeza tras tiro de esquina, pero la pelota se desvió por encima del horizontal



Fue el mismo Correa, quien en el minuto 63 marcó el gol que puso por encima a los ‘albos’, de nuevo en cobro de esquina, el central se anticipó a la defensa ‘opita’ y cabeceó hacia el césped. Banguera no pudo alcanzar el remate y el balón atravesó la portería.



Siguió la ofensiva de los visitantes y pocos minutos después, Lemos sacó un disparo a ras de piso, que pasó muy cerca del arco local.



Sin más llegadas de gol de cuidado y con Once Caldas controlando el partido, terminó el enfrentamiento en Neiva con victoria para el conjunto cafetero, que se verá la siguiente fecha con Boyacá Chicó en Palogrande, mientras que Huila visitará a La Equidad en Techo.