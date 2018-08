Con doblete de Marco Pérez, Tolima venció 0-2 a Bucaramanga por Liga

Deportes Tolima se impuso 0-2 en su visita a Atlético Bucaramanga por la quinta fecha de la liga II-2018. Dos tantos de Marco Pérez, le dieron la victoria al conjunto ‘pijao’, en el Estadio Alfonso López.

Con Sherman Cárdenas y Michael Rangel a la cabeza, salieron los ‘leopardos’ para enfrentar al actual campeón, que alineó a Marco Pérez en punta.



En los primeros minutos del encuentro, los locales salieron con una mentalidad de ataque, pero no propiciaron llegadas claras de gol en el área rival.

La primera opción para los locales, fue obra de Rangel, quien sacó un remate a la altura del minuto 20, que logro atajar Álvaro Montero sin ningún inconveniente.



Tolima, respondió con escapadas de Rafael Robayo, quien intentó filtrar pelotas desde el mediocampo. El partido se tornó de ida y vuelta para el minuto 30, pero aún se mantenía un juego cerrado.



La apertura del marcador llegó en el minuto 39, Luis González efectuó un pase largo y James Aguirre no pudo despejar el balón, que le quedó servida a Pérez y la empujó al fondo de la red.



Con un fuerte disparo de González desde fuera del área, que atajó Aguirre de forma magistral, terminó el primer tiempo en el Alfonso López.

En el amanecer del segundo tiempo continuó el dominio del cuadro ‘pijao’. En el minuto 59, González sacó centro después de una exepcional jugada y la puso en la cabeza de Pérez, quien remató al piso y atravesó la meta rival, ampliando la diferencia y sumando su segundo gol en el partido.



Bucaramanga intentó reaccionar pero no encontró espacios en la férrea defensa de los visitantes, que se volcaron para atrás.



En el minuto 81, Rangel tuvo una de las opciones más claras para los locales, sacó un remate en el interior del área pero la estrelló contra el palo derecho de Montero. Igualmente Marvin Vallecilla, intentó dos minutos más tarde pero el tiro pasó muy cerca del área rival.



Terminó el partido en la capital de Santander y Tolima se impuso 2-0 sobre los ‘leopardos’, quienes continúan en el fondo de la tabla, mientras que los ‘pijaos’ ocupan la cuarta posición.



Síntesis:



Atlético Bucaramanga 0-2 Deportes Tolima



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (5), Harold Gómez (6), Marlon Torres (5), Dairín González (4), Fabio Rodríguez (5), Brayan Rovira (5), Jefferson Torres (5), Maximiliano Núñez (4), Sherman Cárdenas (5), Sergio Romero (5) y Michael Rangel (5).

Cambios: Jhon Pérez (4) por Torres (7 ST), Harrison Mojica por Núñez (20 ST) y Marvin Vallecilla por Romero (33 ST).

DT: Carlos Mario Hoyos.



Tolima: Álvaro Montero (6), Nilson Castrillón (6), Luis Payares (5), Julián Quiñones (6), Danovis Banguero (6), Carlos Robles (6), Luis Paz (5), Rafael Robayo (5), Luis González (6), Yohandry Orozco (5) y Marco Pérez (7).

Cambios: Sergio Mosquera (6) por Quiñones (13 PT), Jader Obrian por González (27 ST) y Rafael Carrascal por Robayo (39 ST).

DT: Alberto Gamero.



Goles: Pérez (39 PT y 15 ST).



Amonestados: Torres (2 ST) y Payares (21 PT) y Orozco (9 ST).



Estadio: Alfonso López.



Partido: Bueno.



Figura: Marco Pérez



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (7).





SÍNTESIS POR JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.