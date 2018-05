Así quedaron las enfrentamientos de cuartos de final de la Liga I-2018

Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Cali, Patriotas y Once Caldas consiguieron la clasificación a los cuartos de final de la Liga I-2018, en la que los dos equipos antioqueños, los opitas y los pijaos serán cabezas de serie, por lo que terminarán esta llave en la condición de local.

Así quedaron los partidos tras el sorteo



Llave A: Nacional vs. Cali.



Llave B: Medellín vs. Junior.



Llave C: Tolima vs. Once Caldas.



Llave D: Huila vs. Patriotas.



Los partidos de ida se jugarán el sábado 12 y el domingo 13 de mayo, mientras que los duelos de vuelta serán el sábado 19 y el domingo 20 de mayo.