Así son las cuentas de cada uno de los ocho equipos para clasificar

Este domingo a las 6:00 p.m. se jugará la última fecha de la Liga I-2018. Con siete partidos en simultáneo, la calculadora será la mejor arma para saber qué equipos van a clasificar a la siguiente fase del campeonato.



Este es un desglose de las consecuencias que tiene cada resultado en el clasificación de los equipos.



Revise aquí cómo está la tabla de clasificación

Cali: 28 puntos y +9 en goles (visita a Pasto)

Si gana: clasifica.



Si empata: se diría que clasifica. La única forma de no hacerlo es que Patriotas, Once Caldas y Junior y Millonarios ganen. Pero este último deberá hacerlo por ocho o más goles, un resultado difícil.



Si pierde: quedará afuera si Patriotas empata o gana y si obligatoriamente ganan Once Caldas, Junior y Millonarios.

Patriotas: 28 puntos y -1 en goles (recibe a Tolima)

Si gana: clasifica.



Si empata: se diría que clasifica. Solo quedaría por fuera si Once Caldas y Junior empatan o ganan y Millonarios gana. Otra opción para no clasificar es que el albo empate o gane, el azul gane y Jaguares venza por seis o más goles a Junior.



Si pierde: hará fuerza para que Once Caldas pierda y Millonarios no gane (es decir pierda o empate).

Once Caldas: 27 puntos y +3 en goles (visita a Alianza Petrolera)



Si gana: clasifica.



Si empata: se diría que está clasificado. Solo sale de la tabla si Patriotas gana o empata, Junior gana y Millonarios también vence a Santa Fe. O si Patriotas gana o empata, Millonarios gana y Jaguares vence por 10 goles a Junior.



Si pierde: necesita que Millonarios pierda con Santa Fe. En el partido entre Junior y Jaguares le sirve el empate porque con la victoria de alguno de cualquiera de los dos lo superaría. Además, que La Equidad no gane.

Junior: 27 puntos y +2 en goles (visita a Jaguares)



Si gana: clasifica.



Si empata: clasifica si Millonarios, La Equidad y Rionegro no ganan. Sale de la tabla si Millonarios, La Equidad o Rionegro Águilas ganan, este último tendría que hacerlo por siete goles.



Si pierde: necesita que Once Caldas pierda por dos goles o más, que Millonarios pierda y que La Equidad no gane.

Millonarios: 26 puntos y +2 en goles (visita a Santa Fe)

Si gana: clasifica si Cali, Patriotas, Once Caldas o Junior pierden o empatan.



Si empata: necesita que Junior y Once Caldas pierdan, este último por dos goles o más. Además, que ni La Equidad ni Rionegro ganen.



Si pierde: no clasifica.

Jaguares: 25 puntos y -6 en goles (recibe a Junior)



Si gana: lo principal es que Millonarios no gane. Si el azul lo hace, necesita que Once Caldas pierda o que Cali y Patriotas pierdan por goleada.



Si empata: no clasifica.



Si pierde: no clasifica.

La Equidad: 24 puntos y +3 en goles (visita a América)

Si gana: necesita que Once Caldas pierda y que Millonarios no gane.



Si empata: no clasifica.



Si pierde: no clasifica.

Rionegro Águilas: 24 puntos y -4 goles (visita a Bucaramanga)



Si gana: primero deberá hacerlo por goleada y que Once Caldas también pierda por goleada. Además que Millonarios y La Equidad pierdan.



Si empata: no clasifica.



Si pierde: no clasifica.