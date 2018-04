Así se preparó Nacional para sus dos partidos en sólo 24 horas

El cuerpo técnico de Atlético Nacional tuvo un gran desafío: Preparar dos partidos en menos de 24 horas. Tanto Diego Ossés como Jorge Almirón hablaron sobre la importancia de tener un buen descanso y manejar los recaudos necesarios de cara a un buen rendimiento tanto en el duelo contra Bolívar por Copa Libertadores, como frente a Junior en Barranquilla.



Sorprendidos con la noticia de tener dos juegos tan seguidos y al no poder hacer nada para reprogramarlos, para los verdolagas la clave será un buen descanso y tener preparadas dos nóminas competitivas que puedan responder al desafío de un duelo internacional que lo puede dejar en la siguiente fase y un encuentro de Liga convertido en clásico.



Para Jorge Almirón “es la primera vez que me toca esta clase de encuentros. La verdad que es pesado porque cambiar la mentalidad de un partido a otro, ojalá podamos tomar la mejor decisión. Los que estén en el banco y no tengan posibilidad de jugar contra Bolívar, serán los que nos puedan dar una mano en Barranquilla”, destacó.



Además, precisó que “estamos enfocados en el momento del equipo, para no correr ningún riesgo seguimos apostándole a la competencia dentro del grupo, es importante que todos estén preparados y dispuestos para jugar”.



Por su parte, el preparador físico Diego Ossés resaltó que “estamos en una situación muy rara, pero debemos cumplir con estas cuestiones de órdenes, quizás desde el punto de vista de la preparación física incorrecta porque no le hace bien al deporte ni al deportista. Evidentemente no tenemos antecedentes propios con este tipo de calendario, luego no está permitido jugar con menos de 72 horas que es el tiempo de recuperación que cuenta un futbolista para hacer un segundo esfuerzo”.



“Uno trabaja con toda la plantilla para que cuando uno requiera algún jugador que deba afrontar esta clase de compromisos. Ya tenemos una base trabajada, los jugadores trabajan siempre para tener elementos en cancha, dependiendo de cómo terminemos estos partidos, sabremos con qué elementos podremos contar. Tenemos un plantel rico, aunque como partes del entorno del fútbol debemos tener en cuenta esta situación no es normal y por algo no son normales”, puntualizó.



Finalmente, se conoció que Nacional tendrá un vuelo privado que se efectuará el mismo miércoles saliendo del Aeropuerto Olaya Herrera rumbo a Barranquilla, la idea es que tengan un descanso, alimentación y puedan encarar el partido en horas de la noche.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín