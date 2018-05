Ojo a las semifinales de la Liga: así quedaron programados los juegos

La Dimayor definió las fechas y horarios de los partidos de las semifinales de la Liga I-2018, que se disputarán entre el martes 29 de mayo y el domingo 3 de junio. Atlético Huila vs. Atlético Nacional será el primer partido de la programación, pero todavía no se ha confirmado el estadio donde se jugará, pues los opitas quieren jugar en El Campín, de Bogotá.



Así se jugarán las ‘semis’ del campeonato colombiano:



29 de mayo



Atlético Huila vs Atlético Nacional

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: por definir

Televisión: Win Sports



30 de mayo



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



Semifinales – Vuelta



2 de junio



Atlético Nacional vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: RCN TV



3 de junio



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports