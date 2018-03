'El grupo siempre me respalda, siempre está ahí': Armando Vargas

Armando Vargas, pedido especial de Gregorio Pérez para Santa Fe en este semestre, anotó el único gol de Independiente Santa Fe contra Pasto, que le salvó los tres puntos al equipo capitalino en Bogotá.



Aunque el jugador no ha tenido tantos minutos en el inicio del campeonato, respondió con un gol en el último partido y ha empezado a sumar un buen juego que podría cambiar la ideología que tiene el técnico uruguayo.



"El gol me da tranquilidad, me da confianza, venimos sumando de a pocos minutos, se me dio una chance muy linda. El grupo siempre me respalda, siempre está ahí y en el partido contra Pasto no fue la excepción", comentó el '8' albirrojo.



También, el volante habló sobre el encuentro contra los de Nariño, pues solamente hasta el final encontraron la victoria aunque el equipo rival estuviera con 10 jugadores gran parte de la segunda mitad de juego.



"Fue un partido muy agónico donde se luchó hasta el final, el equipo un poco desesperado pero queríamos los tres puntos, teníamos la obligación y lo logramos", dijo Vargas.



Finalmente, el autor del gol enfatizó en que el equipo no podía dejar pasar más puntos en Liga y que tenían la obligación de ganar y sumar de a tres, pues solamente habían logrado sumar tres puntos de 15 posibles.



"Aveces no es fácil por el rival, fue un rival duro y que tiene grandes jugadores, no vino a esconderse y se nos hizo difícil, hasta el final fue que pudimos conseguirlo. Por ahí nos desesperamos un poco y nos llevaba a errar algunos pases y nos da tranquilidad para trabajar esta semana", finalizó el volante de Santa Fe.