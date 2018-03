‘Todos somos goleadores’: Andrés Rentería tras el gol contra Jaguares

Corría el 2012, Santiago Escobar lo sube al primer equipo a un Andrés Rentería que comenzaba a hacer sus armas en el profesionalismo. En un puñado de partidos no pudo mostrar ese potencial que tenía como delantero temible.

Pasó el tiempo, Alianza Petrolera lo tuvo un año y allí sacó su estirpe goleadora, esa que le posibilitó irse a México donde entre momentos buenos y malos, supo permanecer durante cuatro temporadas.



El destino, caprichoso por demás lo trajo de vuelta a su casa, Atlético Nacional. Donde disfruta de un presente donde es determinante en el frente de ataque, no solo por sus conquistas sino por ese carácter solidario en un equipo que quiere retornar a la excelencia.



Con el gol frente a Jaguares, al oriundo del barrio Moravia le sigue rindiendo y paso a paso va labrando su historia con el verde paisa. Al final del partido, Rentería habló sobre el juego contra los cordobeses y lo que viene tanto en Liga como en Copa Libertadores.



“Jaguares siempre viene a proponer, aguantar y esperar el error de nosotros. Igualmente, pudimos sacar adelante un partido muy difícil con hombres como Macnelly (Torres), Alexis (Henríquez), todos los que estamos lo hacemos bien, quedo contento con los tres puntos”, expresó.

Sobre su presente, señaló que “todos somos goleadores, el que esté ahí está dispuesto a meterla. Me tocó a mí y quedo agradecido con Dios”.



En un encuentro difícil, reemplazar en el ataque a un delantero como Dayro Moreno no era tarea fácil, Andrés aprovechó la oportunidad y le regaló el triunfo a la confianza que depositó Jorge Almirón en él. No solo ahora sino a lo largo de este semestre.



“Es muy difícil cuando un equipo se para tan atrás, Jaguares vino a defenderse, pero lo importante fue aprovechar una de las ocasiones que tuvimos. Metí una, fallé otras dos pero igual no me arrepiento porque todos podemos fallar, hay que corregir esos errores”, remarcó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín