Andrés Balanta, el juvenil de Cali que no se amilanó frente a Nacional

La figura del compromiso entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en el primer partido de esta llave en la fase de cuartos final de la Liga I–2018 fue el joven canterano del conjunto azucarero Andrés Balanta, quien cumplía su segundo compromiso con el equipo verde de la capital vallecaucana.



El volante debutó ocho días atrás, en la última jornada de la Liga, cuando el azucarero enfrentó al Pasto con una nómina alterna en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Liga.



Andrés es un joven de 18 años y lleva en la cantera de Deportivo Cali un par de años. Él ha participado en las selecciones Valle en la categoría sub 15 y sub 17. Además jugó el suramericano sub 15 y sub 17 con la Selección Colombia y fue gran figura del equipo que clasificó a la Copa Mundo de la categoría sub 17, que se jugó en la India en octubre pasado.



“Mi gran referente en mi puesto es mi compañero Kevin Balanta, quien me habla mucho de cómo jugar allí, además es un jugador muy entregado a su profesión”, dijo el joven jugador al término del encuentro.



Balanta ha sido gran referente de todos los equipos en los cuales ha actuado en la cantera azucarera. Se ha caracterizado por ser un gran líder y capitán de los equipos de su categoría.



Con mucha personalidad, el juvenil se puso la camiseta 28 del Cali el sábado y salió al campo frente a un coloso como Nacional. A pesar de su juventud, Balanta no se amilanó contra sus rivales y los enfrentó con entereza y seguridad. De hecho, de una recuperación suya empezó la jugada para el gol de Cali.



“Don Abel es un jugador con mucha experiencia y me habla mucho para corregirme en los diferentes entrenos que tenemos juntos”, también comentó.



Con 127 minutos en campo es un nuevo jugador en la baraja de Gerardo Pelusso para esta temporada. Si bien habrá que llevarlo poco a poco, Andrés Balanta mostró personalidad en un difícil partido en los cuartos de final de Liga.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol