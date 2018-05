‘Siempre el partido más importante es el siguiente‘: Yulián Anchico

El triunfo frente al América le aseguró al Medellín el permanecer entre los primeros cuatro de la tabla, lo que permite ser cabeza de serie en los cuartos de final y definir en casa su primera llave en la Liga. Pero antes deberá medirse contra Envigado FC en la fecha final de la fase todos contra todos.



Pensando en el duelo frente al naranja, Yulián Anchico confía en hacer un buen partido y estirar a cinco el número de victorias consecutivas que tiene el poderoso pensando en la próxima ronda.



“Siempre el partido más importante es el siguiente, queremos seguir con esa racha de sumar victorias, sabemos que más adelante esos puntos van a ser provechosos, queremos hacer las cosas bien y cada vez mejorando más”, remarcó Anchico.



En cuanto a la rotación obligatoria que hizo Ismael Rescalvo pensando en no exceder al plantel de cara a los duelos de la próxima semana, Anchico declaró que “somos un equipo y a veces hay situaciones que se dan para que otros compañeros puedan aparecer; enfermedades, lesiones, tarjetas, lo importante siempre estar preparado para cuando tenga la oportunidad poder hacerlo de la mejor manera”.



Finalmente, se refirió del Envigado, equipo que ya no tiene opciones para jugar los cuartos de final, pero que buscará dejar una buena imagen.

“Pese a estar eliminado es un rival difícil, indiscutiblemente cuando los equipos no tienen presión juegan mejor, como jugador de fútbol en lo que ha sido mi carrera, siempre quiero ganar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín