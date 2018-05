Lo bueno, malo, feo y más de los juego de ida en los cuartos de final

Este domingo se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. Los duelos en los diferentes estadios del país fueron muy cerrados, pero nada está escrito para la vuelta.



Barranquilla, Cali, Manizales y Tunja tuvieron a sus protagonistas en el campo y esto fue lo más destacado de la jornada.



Lo bueno



Cali hizo lo justo y ganó al mejor de Gerardo Pelusso: una férrea defensa y efectividad en el frente de ataque. El conjunto verdiblanco sacó provecho de su condición de local en el juego de ida contra Nacional, al que le dieron pocas oportunidades de gol.



Medellín sacó un gran triunfo en su visita a Barranquilla. Un gol de Didier Moreno le dio la ventaja al conjunto antioqueño frente a Junior. Además, el equipo de Ismael Rescalvo tuvo en David González un arquero de seguridad que lo ayudó a mantener el arco en 0.



Once Caldas hizo lo justo y venció a Tolima 1-0 de local. El mal estado del terreno por la lluvia no permitieron un buen desarrollo del juego, pero los albos se las ingeniaron para conseguir el gol por la vía del juego aéreo.

Lo malo

La derrota de Junior lo hace tener todo en contra para el duelo de vuelta, que se jugará en el Atanasio. Los tiburones no concretaron las opciones que crearon y las variantes no tuvieron la efectividad esperada por parte de Julio Comesaña. El gol no es una gran diferencia, pero a mitad de semana tendrá que jugarse la clasificación en Copa visitando a Palmeiras, lo que mermará su rendimiento para el juego de vuelta.



Patriotas dejó escapar la victoria y le terminaron empatando de local en el último minuto del partido contra Huila. El conjunto rojo de Tunja le apostó al contragolpe y los opitas fueron los protagonistas del encuentro y de las jugadas de ataque. Fue hasta el final que los huilenses pudieron vulnerar el arco y sacaron un importante 1-1 para el partido de vuelta.

Lo feo

En los estadios del país en esta fecha no se respetaron los minutos de silencio. El solemne acto se hizo en los cuatro partidos, pero siempre se escuchó el grito y cánticos de hinchas. El acto de los hinchas colombianos dista mucho de lo que se realiza en los grandes estadios del mundo.

Lo emotivo

Junior y Cali conmemoran de una manera especial el día de las madres. Las camisetas de los jugadores del conjunto verdiblanco tuvieron el nombre de sus mamás, mientras que los junioristas salieron al campo con las hinchas más fieles del equipo.

¡Con la energía de sus mamás sobre su espalda!



No solo fueron 11 jugadores sino 22 corazones que saltaron a la cancha. ¡Una vez más, feliz día mamá! #JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/0cB3ef07Ds — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 13 de mayo de 2018

Lo estadístico

Solo un equipo de los que clasificaron como cabeza de serie ganó: Medellín. Sin embargo, los demás tendrán la oportunidad en su casa para ganar y ratificar su buen trabajo en el todos contra todos.



Hace tres años y medio que el poderoso no ganaba en Barranquilla. Este domingo lo hizo y le puso fin a esta mala racha enfrentando a Junior en su casa.